Una nuova occasione di visibilità per la mostra del Talent Prize, il concorso di arti visive promosso da Inside Art. Dopo il successo dell’opening, l’esposizione, in corso al Mattatoio di Roma fino al 19 novembre, è stata scelta come location privilegiata per le riprese del programma Tuttifrutti, la rubrica di Rainews24 di cultura e spettacolo che propone ogni settimana storie e racconti di opera e balletto, arte e design, cinema e teatro.

Condotta dalla giornalista Laura Squillaci, per la regia di Ivan Neri, la puntata di questa settimana si incentrerà su un incontro ravvicinato con Frank MIller e racconterà la mostra su Sarah Sze, oltre che musica classica e rock, e andrà in onda venerdì alle 11.45 sabato alle 9.30 domenica alle 18.30 su Rainews24 mentre sabato e domenica alle 13 su Rai5.

Da sfondo, come set perfetto i padiglioni del Mattatoio, tra cui il 9B, che presenta i lavori del vincitore, dei finalisti e dei premi speciali del Talent Prize: Giulio Bensasson, Vaste Programme, Yuxiang Wang, Tommaso Spazzini Villa, Itamar Gov, Axel Gouala, Gianluca Brando, Marco Rossetti, Camilla Alberti, Daniele Di Girolamo, Diego Randazzo e Luca Marcelli Pitzalis.