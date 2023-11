In occasione dell’apertura del nuovo Flagship Valentino in Madison Avenue a New York, l’8 novembre 2023, la Maison ospiterà negli spazi della boutique un’esclusiva mostra del pittore italiano Mario Schifano, organizzata da Magazzino Italian Art.

L’esposizione rappresenta un tributo alla pittura contemporanea italiana e un’altra tappa significativa del dialogo di Valentino con l’arte. La casa di moda collabora infatti con Magazzino Italian Art a una serie di mostre che propongono opere di famosi artisti italiani. Al margine, nei prossimi mesi, saranno organizzati una serie di incontri nel nuovo negozio Valentino: un’iniziativa per celebrare l’eccellenza italiana nell’arte e nella moda sottolineando il profondo significato del dialogo interculturale.





L’allestimento comprende cinquedipinti di grande formato di Mario Schifano ed esemplifica la perfetta unione di due aziende profondamente impegnate per coltivare una sinergia dinamica come il mondo dell’arte e la moda. “Proprio come lo stesso Mario Schifano – afferma Vittorio Calabrese, Direttore Esecutivo, Magazzino Italian Art – che abilmente unì le energie creative di Roma e New York negli anni sessanta, questa mostra funge da ponte tra l’Italia e la capitale artistica statunitense, presentando delle opere inedite al pubblico americano. Con questo progetto, Magazzino ha l’obiettivo di approfondire i legami tra arte e moda, continuando a sostenere il patrimonio artistico e a promuovere la creatività italiana, riaffermando che gli italiani sono, e saranno sempre, eterni innovatori”.





A quasi un mese dall’inaugurazione del Robert Olnick Pavilion, Magazzino realizza questo progetto, inoltrem, come estensione della mostra Mario Schifano: The Rise of the ‘60s, attualmente in corso al museo a Cold Spring, New York.