Rome Art Week 2023, la capitale celebra l’arte contemporanea

La capitale si prepara alla nuova e ottava edizione della Rome Art Week, un progetto culturale che ogni anno celebra l’arte contemporanea proponendo al pubblico centinaia di eventi. La prossima edizione, che si svolgerà tra il 23 e il 28 ottobre 2023, ne conta più di trecento, disseminati tra istituti e spazi espositivi vari. Il lancio dell’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso per la capitale, avverrà lunedì 9 ottobre con la conferenza stampa di presentazione presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio.

La Rome Art Week è una manifestazione artistico-culturale che posiziona l’arte contemporanea sotto i riflettori: ne promuove la diffusione con iniziative gratuite e consente di entrare a contatto diretto con le opere e la loro genesi, offrendo la possibilità di vederle da prospettive nuove attraverso gli open studio organizzati dagli artisti. Promossa da Kou – Associazione per la promozione delle arti visive, la Rome Art Week è un progetto no profit e indipendente teso a valorizzare il ruolo di Roma sulla scena artistica contemporanea, alla pari con le altre capitali europee. In questo senso, la manifestazione mira a rappresentare Roma come una città del contemporaneo, sciogliendola dal giogo dell’antico.

Il calendario degli eventi che si svolgeranno nei vari contesti culturali della capitale sarà presentato alla conferenza stampa, occasione in cui sarà possibile discutere gli obiettivi che la Rome Art Week si pone per quest’anno, oltre a costituire lo spazio per un confronto relativo alle direzioni della scena artistica contemporanea nella capitale. Una delle novità di questa edizione sarà la mostra Simbolismi della Visione, direttamente organizzata da Rome Art Week presso Villa Altieri. Aperta al pubblico tra il 19 e il 27 ottobre, l’esposizione raccoglie le opere di oltre cinquanta artisti provenienti da mondi e culture differenti: una varietà che si confronterà con le architetture seicentesche della dimora storica, intessendo un dialogo tra arte e architettura.

Sabine Moritz, August, 2023, installation view at Gagosian, photo Matteo D’Eletto, courtesy Gagosian

Numerose le strutture a prendere parte alla manifestazione: quest’anno se ne contano 202 tra istituzioni, musei e gallerie, fondazioni, associazioni. Aderiscono all’iniziativa anche eventi che si svolgono su un più lungo periodo rispetto alla settimana tra il 23 e il 28 ottobre, come la mostra di Sabine Moritz da Gagosian oppure Fuga presso la Kou Gallery, che si concluderà il 27 ottobre ma già inaugurata il 14 settembre scorso. Tra le varie esposizioni in programma, dall’11 al 24 ottobre si svolgerà presso la Galleria Biblioteca Angelica la mostra Ritorno al blu di Maria Pacheco Cibils. Curata da Francesca Barbi Marinetti, Ritorno al blu espone diciotto opere pittoriche che trovano il loro punto di convergenza nell’elemento dell’acqua. Il percorso, in cui è presente anche un’installazione multisensoriale, è accompagnato dalla traccia sonora Antifigure di Niccolò Di Ferdinando.

Maria Pacheco Cibils, Marea blu corallo Maria Pacheco Cibils,Pioggia viola

Oltre alle mostre sono previste anche occasioni di riflessione, come La critica come artista, evento di discussione sulla critica d’arte in programma per il 23 ottobre presso lo Studio Campo Boario, oppure Oltre ogni confine, che il 23 ottobre presso la Galleria Studio M.o.C.A. indagherà il rapporto tra uomo e ambiente. Tra gli eventi ci sarà anche lo studio visit con Roberto Vignoli, previsto per il 24 ottobre dalle ore 14 alle 19. Molti altri gli open studio: si conteranno quelli di Claudia Manelli e Steven Meek, entrambi il 24 ottobre, Paolo Cazzella e Daniele Ruffini il 26 ottobre.

info: romeartweek.com