Women in Art Fair, nasce a Londra la fiera per sole artiste

La Women in Art Fair arriva nel panorama londinese. Fondata e diretta da Jacqueline Harvey con l’obiettivo di «compensare lo squilibrio di genere nell’industria dell’arte» – si legge nel sito web – vendendo esclusivamente opere realizzate da persone che si identificano con il sesso femminile e presterà la sua prima edizione dall’11 al 14 ottobre 2023, durante la Frieze Week, in tre spazi di Mall Galleries.

«La missione della WIAF Women in Art Fair è quella di creare una piattaforma globale positiva dalla quale le donne artiste, curatrici e galleriste abbiano l’opportunità di esporre il loro e contribuire allo sviluppo dello scambio di idee su genere, sessualità e cultura», hanno dichiarato gli organizzatori.

«Jacqueline Harvery, che in passato è stata amministratrice delegata della galleria Art Strategics di Mayfair e ha lavorato in fiere come Start, London Art Fair, Masterpiece, Art Basel e Art Bahrain – cita molte statistiche per far avvalorare il suo punto di vista, tra cui il rapporto Halperin-Burns 2019 che afferma che solo il 2% dei 196,6 miliardi di dollari spesi nelle aste tra il 2008 e il 2019 è stato destinato a opere di artiste donne», ha ricordato The Art Newspaper nell’articolo dedicato alla fiera.

Nello spazio espositivo di Mall Galleries, nel pieno centro della città, tra Trafalgar Square e Buckingham Palace, – ha anticipato la fiera – saranno presenti tre percorsi: nella West Gallery ci saranno 21 Booth della fiera, Art Fair, la East Gallery ospiterà una mostra con importanti artiste del 20mo e 21mo secolo e la North Gallery un mostra con opere di artiste contemporanee.

Al momento le candidature delle gallerie per partecipare alla fiera sono ancora aperte fino al 21 agosto: womeninartfair.com