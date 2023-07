La fiera d’arte Frieze ha acquisito The Armory Show di New York e sta per acquistare Expo Chicago, due delle fiere più grandi e longeve degli Stati Uniti. Secondo un comunicato stampa, entrambe le fiere statunitensi continueranno a operare con i loro marchi e con i loro attuali team ma sotto il cappello di Frieze.

L’Armory Show, fondato nel 1994 e che si svolge a settembre, continuerà a essere guidato dal suo direttore esecutivo Nicole Berry mentre l’Expo Chicago, che si svolge in aprile, sarà ancora diretta da Tony Karman, che ha fondato la fiera nel 2012. Entrambi lavoreranno a fianco dei vari direttori delle cinque fiere di Frieze a Londra, New York, Seoul e Los Angeles.

Come riporta The Art Newspaper, un portavoce di Frieze ha confermato che la prossima edizione di Frieze New York è ancora prevista al The Shed a maggio. «Queste acquisizioni – ha dichiarato Simon Fox, amministratore delegato di Frieze – segnano un momento di trasformazione nella crescita di Frieze e ci permettono di estendere la profondità e l’ampiezza della nostra presenza negli Stati Uniti, il principale mercato dell’arte al mondo. New York e Chicago hanno ciascuna un proprio ecosistema di artisti, gallerie, musei e collezionisti. Espandendo la nostra presenza in entrambe le città, ci baseremo sul forte track record che abbiamo stabilito negli Stati Uniti con Frieze New York e Frieze Los Angeles».

Oltre a queste due recenti acquisizioni, Frieze organizza cinque fiere all’anno: Frieze London e Frieze Masters in ottobre, Frieze Los Angeles in febbraio, Frieze New York in maggio e Frieze Seoul in settembre. La seconda edizione di Frieze Seoul si svolgerà dal 6 al 9 settembre, mentre la prossima edizione di Frieze London segna i 20 anni della fiera. Dal 2016 Frieze è di proprietà della società di intrattenimento hollywoodiana Endeavor.