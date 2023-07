La Spoleto di Saverio Verini: visione e primi passi

Saverio Verini è il nuovo Direttore del Sistema Museale di Spoleto. Il 24 giugno, pochi mesi dopo l’inizio del suo incarico, sono state inaugurate le prime mostre in tutti i sei spazi espositivi della città umbra. «Il mio obiettivo è sicuramente quello di unire la memoria del luogo alla contemporaneità, anche grazie alla collaborazione di associazioni locali», ha dichiarato il curatore nell’intervista a Inside Art.

Il tuo lavoro come Direttore è iniziato da pochi mesi, come sei riuscito ad organizzare tutto così rapidamente? Che visione hai per questo mandato?

Non è stato facile. Appena ottenuto l’incarico mi sono subito messo al lavoro per poter concludere in concomitanza al Festival, che porta ogni anno a Spoleto migliaia di visitatori. Per fortuna da parte dell’amministrazione ho fin da subito avuto grande fiducia, e anche questo mi ha permesso di pianificare tutto in solo un mese e mezzo. Il mio obiettivo, sia per adesso ma anche per il futuro è sicuramente quello di unire la memoria del luogo alla contemporaneità, anche grazie alla collaborazione di associazioni locali. Ritengo che il dialogo tra generazioni sia fondamentale, soprattutto in una città come Spoleto, che comunque già dal secolo scorso ha forti legami con l’arte contemporanea. Credo che un po’ il simbolo di questa mia visione sia la fotografia di Serafino Amato che ritrae il minatore 96enne Benigno Fabbi insieme al nipote, scattata per l’iniziativa Insieme Miniera, per avvicinare la città al Museo. Anche i progetti DreamHouse di Alice Paltrinieri e Il soffio del Gatto di Giulia Mangoni vogliono sottolineare questa ricerca di un legame tra tradizione e futuro.

Tra collettive e personali ci sono davvero molte personalità che hanno partecipato alle mostre appena inaugurate, qual è stato il criterio di scelta di questi artisti?

Sono tutti artisti con cui avevo già sviluppato un rapporto professionale pregresso, o con cui comunque vi era già stima reciproca. Era importante per me poter contare su persone che sapevo essere vicini alla mia idea di mostra, ma anche che potessero comprendere a pieno la città. Per esempio, Adelaide Cioni è anche legata territorialmente a Spoleto, che ha scelto come città in cui vivere e lavorare.

Per quanto riguarda lo spazio, com’è riuscito a valorizzare sia opere contemporanee, sia luoghi con grande storia alle spalle?

In Sostanza agitata ho ritenuto molto importante fare in modo che gli artisti potessero elaborare le loro proposte anche in base allo spazio in cui sarebbero state esposte. Un luogo come Palazzo Collicola ha bisogno di essere valorizzato anche per la sua storia e i segni di essa che presenta, che siano i suoi affreschi o i segni del terremoto che ha colpito la città nel 2016. Tutti gli artisti hanno avuto a disposizione una stanza, naturalmente scelta anche in base alla natura dell’opera. Lavori più estesi come quello di Lucia Cantò, vincitrice del Talent Prize di Inside Art 2021, hanno avuto sicuramente bisogno di maggior spazio. Flavio Favelli invece ha creato le opere proprio in occasione della mostra, e quindi in profonda relazione con gli spazi del piano nobile, attivandone una lettura personale; così come anche Paolo Icaro in Anacronismo nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.

Intervallo, al piano nobile di Palazzo Collicola, è infatti una mostra che si lega molto anche al passato, poiché tutte le sue opere sono di riutilizzo e rimandano a un immaginario collettivo molto presente nel nostro Paese.

Sì, infatti. Favelli ha rielaborato per l’occasione oggetti in disuso, ricomponendoli per creare immagini che rimandano a un passato domestico e a un’infanzia ormai superata. Ciò che è dismesso riprende corpo, spesso ciò che aveva una funzione ne ottiene un’altra, attraverso giochi visivi che si rivelano solo a un occhio attento. Questo rappresenta molto bene l’intento dell’artista di riproporre il passato in forme nuove, mettendo dunque in discussione la reale conoscenza che abbiamo di esso.