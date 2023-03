Saverio Verini nuovo direttore dei Musei di Spoleto

Il Sistema Museale del Comune di Spoleto ha un nuovo direttore: Saverio Verini, classe 1985 nato a Città di Castello e curatore indipendente attivo da diversi anni sulla scena romana. Verini va a sostituire Marco Tonelli alla direzione di Palazzo Collicola, sede della Galleria d’Arte Moderna Carandente, oltre a coordinare anche gli altri siti museali comunali della città. La scelta è stata elaborata da una commissione presieduta da Luca Gammaitoni, direttore del Noise in Physical System Laboratory del Dipartimento Fisica e Geologia, Università di Perugia, e composta da Luca Lo Pinto, direttore del MACRO di Roma, e Rosaria Mencarelli, storica dell’arte e Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo in quiescenza.

Pubblicato a gennaio 2023 e chiuso il mese successivo, l’avviso pubblico era rivolto all’individuazione del direttore del nuovo polo museale, con un incarico triennale e un corrispettivo per lo svolgimento delle attività stabilito in 25mila euro. Il polo riunirà presto in un’unica fondazione le varie strutture comunali afferenti alla cultura e all’archeologia diffuse sul territorio: Palazzo Collicola, il Museo del Tessuto e del Costume in Palazzo Rosari-Spada, Casa Romana, un’antica domus in parte sotto la piazza del Municipio e in parte sotto il Palazzo comunale, il Museo di scienze del territorio, al Complesso S. Matteo, il Museo delle miniere, realizzato sull’antica struttura del Pozzo Orlando, nella Frazione Morgnano, e la Chiesa di Santi Giovanni e Paolo, nel centro storico di Spoleto.

Nato a Città di Castello e laureato in Storia dell’Arte Contemporanea alla Sapienza, Saverio Verini ha lavorato al MACRO di Roma dal 2011 al 2012, dal 2013 al 2015 è stato assistente curatore presso la Fondazione Ermanno Casoli, nelle Marche, mentre dal 2017 si è occupa del coordinamento delle mostre presso la Fondazione Memmo di Roma. Ha collaborato con istituzioni quali Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, Istituto Polacco di Roma, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, American Academy in Rome, FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, Fondazione Pastificio Cerere, Civitella Ranieri Foundation. È tra i fondatori del collettivo curatoriale Sguardo Contemporaneo, con il quale ha organizzato varie iniziative. Tra i progetti più recenti, la creazione della piattaforma Art Sweet Art, dedicata a residenze per artisti in contesti domestici, e le mostre “Stop and Go. L’arte delle gif animate”, “Una sola moltitudine”, doppia personale di Filippo Berta e Calixto Ramírez, e “White Paper”, di Namsal Siedlecki, tutte curate per smART – polo per l’arte, a Roma. Ha curato anche il progetto espositivo Straperetana, nel borgo abruzzese di Pereto, in collaborazione con la galleria Monitor.