Quand’è che l’arte si è rotta? Domanda sui generis all’apparenza ma che porta in superficie tutte le gravi fragilità che contraddistinguono l’industria dell’arte, ancora serva della nostalgia di un’epoca d’oro ormai trascorsa e che oggi ha lasciato spazio a profonde lacune.

il settore artistico si basa su precariato, classismo e autoreferenzialità; quel che è peggio è che oggi l’arte appare senza vocazione. Un vestito intellettuale per grandi ego, da sfoggiare con opere educate, perbene, accondiscendenti, opere su «temi di attualità», opere di cui non si capisce nulla, opere fighette. Christian Caliandro nel primo volume, di cui è in programma la presentazione mercoledì 18 maggio 2022 al Museo del 900 di Firenze, esamina proprio questo modello che contraddistingue il sistema dell’arte del presente.

Gli scritti di Caliandro vanno oltre la critica artistica, allargandosi ad una critica generale dei nostri tempi “likeable”, dove tutto è pianificato per piacere. Ma non negano l’esistenza di alcune esperienze autentiche, che rappresentano il punto di partenza per una visione differente. Un’arte che si mette in dubbio e discute con le persone, scavalcando il recinto in cui si è rinchiusa da sola.

L’arte rotta di Christian Caliandro apre, come primo volume, la nuova collana Fuoriuscita, diretta dallo stesso storico e critico d’arte contemporanea. All’interno di questa serie di volumi sono inserite nuove ricognizioni e mappe utili a orientarsi, angolazioni e prospettive inusuali, approcci tematici e studi dedicati ai fenomeni e alle trasformazioni che riguardano l’arte e gli artisti dei giorni nostri. Fuoriuscita propone saggi in cui l’arte contemporanea incontra la musica, la letteratura, il cinema, l’economia, il dibattito culturale, e che sono in grado di fondere con originalità i generi.

Info: https://www.museonovecento.it/eventi/larte-rotta-di-christian-caliandro/

Mercoledì 18 maggio ore 18:00

Museo del 900

Piazza di Santa Maria Novella, 10, Firenze