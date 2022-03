Dal 19 Marzo fino al 31 luglio 2022 è possibile ammirare Donatello in una mostra a confronto con gli artisti maggiori del rinascimento. La mostra è curata da Francesco Caglioti ed è concepita come un’unica esposizione su due sedi, Palazzo strozzi e Museo Nazionale del Bargello, sullo schema della gran mostra sul Verrocchio del 2019.

La rassegna ricostruisce lo straordinario percorso di uno dei maestri più importanti dell’arte italiana: Donatello. Il maestro sarà messo a confronto con capolavori di artisti del calibro di Brunelleschi, Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo.

Il progetto nasce come celebrazione di Donatello in dialogo con i musei, collezioni e istituzioni di Firenze e di tutto il territorio italiano e internazionale per riuscire a comprendere meglio l’universo donatelliano e le sue eccellenze.

Infatti, la mostra si avvale anche della collaborazione della Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst dei Musei Statali di Berlino e del Victoria & Albert Museum di Londra.

Ancora non sono state annunciate quali opere saranno in mostra , ma certamente sarà presente la Madonna Pazzi degli Staatliche Museen di Berlino, insieme alle opere contenute nel Museo del Bargello: i due David, quello in marmo e quello in bronzo, il san Giorgio, il Marzocco, il Putto danzante, l’Attis e il rilievo della Crocifissione.

Promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello. In collaborazione con Staatliche Museen di Berlino e Victoria and Albert Museum di Londra

www.palazzostrozzi.org www.bargellomusei.beniculturali.it