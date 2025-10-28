Il gala del British Museum accende la disputa sulle restituzioni

La scorsa settimana il British Museum ha organizzato la sua prima edizione di una serata di gala con inviti esclusivi, cena nera, star internazionali e un biglietto da circa £2.000. La cena si è svolta nella celebre Duveen Gallery, la stessa galleria dove sono esposte le sculture del Partenone. Fra gli ospiti figuravano personaggi come Mick Jagger, Janet Jackson, Naomi Campbell, Rishi Sunak e il sindaco di Londra Sadiq Khan.

Il governo greco, e in particolare la ministra della Cultura Lina Mendoni, hanno bollato l’evento come «offensivo» e hanno attaccato la direzione del museo per aver utilizzato i marmi come decorazione d’atmosfera: «Tali azioni sono offensive nei confronti dei beni culturali e mettono a rischio gli stessi reperti… È esattamente ciò che l’amministrazione del British Museum ha fatto lo scorso sabato, utilizzando ancora una volta le Sculture del Partenone come elementi decorativi per la cena che ha organizzato».

Il presidente del parlamento greco Nikitas Kaklamanis è andato oltre, dichiarando che il museo ha «coperto la cultura greca all’ombra di Barbie». Tali dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui la questione della restituzione dei marmi è già al centro di negoziati da lungo tempo.

Le radici della controversia nei Marmi del Partenone

Per capire la profondità della reazione bisogna tornare al contesto storico: le celebri sculture furono rimossi dall’Acropoli di Atene sotto dominio ottomano nei primi anni dell’Ottocento da Thomas Bruce, che li vendette poi al governo britannico. Negli ultimi decenni la Grecia ha avanzato richieste pressanti di restituzione, argomentando che i marmi appartengono alla loro storia culturale e che sarebbe giusto che tornassero nel loro contesto originale. Il British Museum, da parte sua, sostiene di averli acquisiti legalmente e afferma che il proprio compito è quello di “raccontare la storia dell’umanità” mettendo a disposizione del pubblico mondiale questi capolavori.

La Pink Ball del British Museum si è trasformata in un caso simbolico che va oltre il lusso di una serata mondana. Nella scintillante cornice della Duveen Gallery si è riflessa l’antica frattura tra due visioni della cultura: da un lato quella che considera l’arte un patrimonio universale, dall’altro quella che la riconosce come identità nazionale da restituire al proprio contesto. Le parole della Grecia sintetizzano l’amarezza di chi vede in quell’evento non un omaggio, ma una ferita riaperta. Al di là delle polemiche, il dibattito sui Marmi del Partenone resta una questione irrisolta di giustizia culturale. La vera sfida per musei come il British Museum non è solo raccogliere fondi, ma trovare un modo nuovo e rispettoso di conciliare la celebrazione dell’arte con la responsabilità della sua storia.