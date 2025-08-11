Giuli nomina la giuria della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027

La giuria nominata dal Ministro Giuli e presieduta proclamerà la Capitale dell'Arte Contemporanea 2027 il 30 ottobre

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ufficialmente nominato la giuria incaricata di assegnare il prestigioso titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027. A guidare il panel di esperti sarà Lorenza Baroncelli, mentre la squadra di giurati si completa con Sofia Leoncina Gnoli, Renata Cristina Mazzantini, Giuseppina Caroppo e Vincenzo Santoro, figure di spicco nel panorama artistico e culturale nazionale.

L’incarico della giuria della nuova Capitale sarà quello di valutare sei progetti di grande interesse, presentati da altrettanti Comuni o aggregazioni di territori, che hanno risposto al bando con proposte innovative e radicate nelle rispettive identità culturali. Tra le candidature spiccano “Le fabbriche del vento” di Alba (CN), “Chioggia Porto delle Arti Contemporanee” (VE), “Foligno-Spoleto in Contemporanea” (PG), “Essere arte.O dell’umanità dell’arte” di Pietrasanta (LU), “Traiettorie contemporanee” di Termoli (CB) e “Oltre il giardino. Traiettorie armoniche fra arte, industria e paesaggio” presentato congiuntamente da Varese e Gallarate (VA).

I giurati selezioneranno una rosa di progetti finalisti che saranno invitati a presentare pubblicamente le proprie iniziative, offrendo così uno spazio di confronto e approfondimento prima della decisione definitiva. La proclamazione della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 è prevista entro il 30 ottobre 2025 e vedrà il Comune vincitore beneficiare di un contributo di un milione di euro messo a disposizione dal Ministero della Cultura per realizzare le opere e i progetti previsti.

