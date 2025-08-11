Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ufficialmente nominato la giuria incaricata di assegnare il prestigioso titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027. A guidare il panel di esperti sarà Lorenza Baroncelli, mentre la squadra di giurati si completa con Sofia Leoncina Gnoli, Renata Cristina Mazzantini, Giuseppina Caroppo e Vincenzo Santoro, figure di spicco nel panorama artistico e culturale nazionale.

L’incarico della giuria della nuova Capitale sarà quello di valutare sei progetti di grande interesse, presentati da altrettanti Comuni o aggregazioni di territori, che hanno risposto al bando con proposte innovative e radicate nelle rispettive identità culturali. Tra le candidature spiccano “Le fabbriche del vento” di Alba (CN), “Chioggia Porto delle Arti Contemporanee” (VE), “Foligno-Spoleto in Contemporanea” (PG), “Essere arte.O dell’umanità dell’arte” di Pietrasanta (LU), “Traiettorie contemporanee” di Termoli (CB) e “Oltre il giardino. Traiettorie armoniche fra arte, industria e paesaggio” presentato congiuntamente da Varese e Gallarate (VA).

I giurati selezioneranno una rosa di progetti finalisti che saranno invitati a presentare pubblicamente le proprie iniziative, offrendo così uno spazio di confronto e approfondimento prima della decisione definitiva. La proclamazione della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 è prevista entro il 30 ottobre 2025 e vedrà il Comune vincitore beneficiare di un contributo di un milione di euro messo a disposizione dal Ministero della Cultura per realizzare le opere e i progetti previsti.