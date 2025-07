Taipei Dangdai sospende l’edizione 2026 e sceglie di ripensarsi

Dopo sei edizioni di crescita e consolidamento nel panorama Asia-Pacifico, la fiera d’arte contemporanea Taipei Dangdai annuncia una pausa nel 2026. La decisione, comunicata dal gruppo organizzatore The Art Assembly, arriva dopo un’edizione 2025 ricca di contenuti ma ridimensionata nei numeri e nei partecipanti, segnando l’inizio di una fase di rivalutazione strategica. La manifestazione, che ha avuto luogo a maggio negli spazi di Taipei Nangang Exhibition Center, ha accolto oltre 31.000 visitatori e 54 gallerie provenienti da 22 Paesi. Numeri importanti, ma inferiori rispetto agli oltre 90 espositori delle edizioni pre-pandemiche. Di fronte a uno scenario globale in trasformazione – tra l’incertezza economica, la riduzione delle presenze internazionali e la crescita di nuovi poli regionali – Taipei Dangdai ha scelto di fermarsi per «ripensare tempi, formato e missione» dell’evento, piuttosto che riproporre meccanicamente un modello annuale.

Taipei Dangdai: una pausa per ripensarsi

Secondo The Art Assembly – lo stesso gruppo che cura anche Art SG a Singapore e Tokyo Gendai – il 2026 sarà un anno “di riflessione”, utile a valutare nuove forme di presentazione, una possibile cadenza biennale o format più mirati e curatoriali. La scelta riflette una tendenza comune nel mondo fieristico, dove la crisi post-pandemica ha accelerato un ripensamento dei modelli tradizionali, spingendo molte realtà a privilegiare qualità, sostenibilità e identità locale. Un annuncio simile è arrivato infatti dall’Art Dealers Association of America (ADAA), che ha deciso una “pausa strategica” per la storica fiera newyorkese The Art Show, al primo stop dal 1988.

Uno stop dopo un’edizione innovativa

L’edizione 2025 non è stata priva di novità e spunti significativi. Il programma Ideas Forum, con il titolo Braided Strands of Fate, ha offerto tre giorni di dialoghi sui temi più urgenti del contemporaneo: dalle biennali asiatiche all’arte indigena, passando per il ruolo del digitale e del “craft” nei mercati emergenti. Tra gli ospiti: Philip Tinari (UCCA Center for Contemporary Art), la curatrice X Zhu-Nowell, Nicolas Trembley e Sam Bardaouil, che hanno portato punti di vista trasversali e prospettive globali. Sul piano espositivo, la sezione Edge ha dato spazio alle gallerie emergenti e introdotto per la prima volta l’Edge Award: un premio di 10.000 dollari assegnato al miglior progetto tra le realtà giovani. Un gesto concreto di sostegno alla nuova generazione di artisti e galleristi.

Tra le novità più apprezzate, la nascita di Taipei Node, una piattaforma monografica dedicata ogni anno a un artista con base nella capitale taiwanese. Protagonista del 2025 è stato Li Yi-Fan, artista selezionato per rappresentare Taiwan alla Biennale di Venezia. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la Hong Foundation e il Dipartimento per gli Affari Culturali della città, offrendo uno spazio di approfondimento tra estetica, architettura e pensiero critico.

Courtesy Taipei Dangdai

Prospettive future: identità locale e ambizione globale

Nonostante i contenuti solidi e le collaborazioni di prestigio – tra cui UBS come main partner, affiancata da BMW Taiwan, The Macallan, Gucci, Cindy Chao e Gaggenau – la fiera ha registrato segnali di transizione. L’uscita di scena del co-direttore Robin Peckham, figura chiave nella definizione dell’identità curatoriale di Taipei Dangdai, ha rappresentato un altro elemento di cambiamento. In attesa di un nuovo calendario, gli organizzatori non escludono un ritorno nel 2027, forse con un assetto diverso: meno fiera commerciale, più piattaforma curatoriale o tematica, capace di rispondere alle esigenze della scena artistica taiwanese e asiatica. Fermarsi, in questo caso, rappresenta allora un atto di responsabilità e visione a lungo termine, in un sistema dell’arte che oggi più che mai richiede flessibilità, ascolto e autenticità.