Al MAXXI il catalogo di Giardino all’Italiana descrive una mostra multisensoriale

Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si è tenuto l’incontro di presentazione del volume Giardino all’Italiana, edito da De Luca Editori d’Arte, che accompagna l’omonima mostra dello Studio Sartogo Architetti, in corso fino al 29 giugno 2025. La pubblicazione si pone come estensione concettuale di una mostra che è molto più di un’esposizione: è un viaggio tra epoche, visioni e linguaggi, sospeso tra la natura storicizzata di Villa Borghese e la sperimentazione più avanzata dei nuovi media.

Ad introdurre l’evento che ha illustrato la genesi del progetto editoriale grazie all’intervento delle autrici Nathalie Grenon Sartogo ed Elica Sartogo, la presidente della Fondazione Maria Emanuela Bruni. Presenti anche il Direttore Artistico MAXXI Francesco Stocchi, il Direttore Museo del Design Italiano, Triennale Milano Marco Sammicheli, l’artista Paolo Canevari e Roberto Reali del CNR.

Lontano dalla logica della semplice documentazione, il catalogo di Giardino all’Italiana si propone come un dispositivo critico, capace di accompagnare il visitatore prima, durante e dopo la mostra. Testi teorici, immagini delle installazioni, apparati grafici e schede olfattive contribuiscono a creare un’opera editoriale che riflette lo spirito della mostra: ibrido, stratificato e profondamente sensibile al presente. La stessa esposizione è frutto di un’operazione culturale ambiziosa: un dialogo generazionale che attraversa linguaggi artistici e progettuali, ponendo in relazione artigianato, arte e intelligenza artificiale. Il tutto incorniciato da un omaggio visivo e concettuale a Villa Borghese, giardino storico e cuore verde di Roma, inteso qui non come semplice sfondo, ma come motore di riflessione su identità, estetica e senso del paesaggio urbano.