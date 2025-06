Una banana affissa con del nastro adesivo. Torna a far parlare di sé Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan protagonista di un’asta stellare a novembre 2024. Dopo essere stata acquistata per oltre sei milioni di dollari dall’imprenditore delle criptovalute Justin Sun, la banana ha già un nuovo proprietario. È il magnate Ross Ulbricht, da pochi mesi uscito dal carcere di massima sicurezza in cui avrebbe dovuto scontare l’ergastolo e graziato dal presidente americano Donald Trump. All’ormai ex ergastolano Sun ha infatti ceduto l’opera durante la conferenza Bitcoin 2025 a Las Vegas.

Justin Sun

Chi è il nuovo proprietario di Comedian

Ross Ulbricht, anche lui figura di spicco nel mondo delle criptovalute, è noto per essere il fondatore di Silk Road, il mercato online dove si potevano acquistare cocaina, eroina, LSD e altre sostanze illegali. Le autorità giudiziarie lo avevano descritto come “il leader di un’imponente rete globale di narcotraffico digitale”, accusa che nel tempo lo ha portato a essere condannato a due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Nonostante la reclusione, Ulbricht ha continuato a far parlare di sé: nel 2021 ha infatti lanciato una collezione di NFT basata sui suoi disegni, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le sue iniziative legate alla scarcerazione e per aiutare economicamente le famiglie di altri detenuti.

Ross Ulbricht graziato da Trump

La grazia è arrivata il 21 gennaio 2025, giorno dell’insediamento di Donald Trump. Molti gli imprenditori del settore delle criptovalute che, oltre ad aver finanziato la campagna elettorale del presidente degli USA, sostenevano Ulbricht. Tra loro anche Justin Sun, fondatore di Tron, che nello stesso mese ha investito 30 milioni nella società cripto della famiglia Trump, World Liberty Financial, e acquistato la banana di Cattelan. Sun era nel mirino della SEC per frode e manipolazione del mercato, ma con il ritorno di Trump — che ha promesso una “riserva strategica nazionale di Bitcoin” — l’agenzia ha chiesto la sospensione del processo, segnando un nuovo allineamento tra governo e interessi cripto.

Comedian, una storia stellare

Comedian, l’opera iconica di Maurizio Cattelan composta da una semplice banana attaccata al muro con del nastro adesivo, è forse uno dei gesti più discussi dell’arte contemporanea recente. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, all’interno dello stand della galleria Perrotin, l’opera ha rapidamente catalizzato l’attenzione di pubblico, media e critici, sollevando interrogativi profondi sul valore dell’arte, sul confine tra provocazione e creatività, e sulla volatilità del mercato artistico. Venduta in edizioni limitate a prezzi che superarono i 100.000 dollari, Comedian è diventata un simbolo della teatralità del mondo dell’arte, ma anche della sua capacità di autoriflessione e ironia. Prima di essere ceduta al magnate Ross Ulbricht, l’opera era stata battuta all’asta per 6,2 milioni di dollari.