Deloitte inaugura a Milano la Galleria Deloitte

Il 29 maggio 2025 segna un’importante tappa per Deloitte: l’azienda apre per la prima volta la Galleria Deloitte a Milano. Si tratta di uno spazio culturale permanente ricavato all’interno della storica Chiesa di San Paolo Converso. L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con l’obiettivo di promuovere un dialogo tra arte, tecnologia e sostenibilità. Nello stesso giorno, presso la nuova sede di Deloitte a Milano, in via Santa Sofia 28, ci sarà la presentazione di Solaria Space, il nuovo hub dedicato all’Intelligenza Artificiale Generativa pensato per progettare e sperimentare soluzioni concrete a supporto delle istituzioni e delle aziende.

Galleria Deloitte tra storia e innovazione

All’interno della Chiesa di San Paolo Converso, edificio di straordinario valore storico e architettonico, prende vita la Galleria Deloitte, un nuovo centro dedicato ad attività culturali e artistiche. Lo spazio è stato oggetto di un attento restauro finalizzato a preservarne la struttura originale e a restituirlo alla comunità in una veste rinnovata e funzionale.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 29 maggio 2025, alla presenza del Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. Per l’occasione, l’artista Giuseppe Lo Schiavo presenterà un’installazione site-specific che mette in relazione l’Intelligenza Artificiale con l’architettura sacra dello spazio. L’opera sottolinea il filo conduttore dell’intero progetto: unire tradizione e contemporaneità, arte e innovazione.

Attraverso la Galleria Deloitte, l’azienda consolida così il proprio impegno nella promozione della cultura, dando vita a un luogo di incontro per l’arte e la riflessione tecnologica. Si tratta di una scelta strategica che evidenzia il ruolo attivo di Deloitte nella valorizzazione del patrimonio culturale, contribuendo a renderlo accessibile, dinamico e aperto al futuro.

San Paolo Converso a Milano. Foto di Giovanni Dall’Orto

Solaria Space: il centro Deloitte per la GenAI

Accanto alla Galleria, nello stesso edificio completamente riqualificato, viene presentato il Solaria Space, il nuovo hub di Deloitte dedicato all’Intelligenza Artificiale Generativa. Il centro nasce con l’obiettivo di progettare e testare soluzioni concrete a supporto di aziende e istituzioni, offrendo uno spazio multidisciplinare dove far convergere competenze, tecnologia e creatività.

Il Solaria Space sarà presentato in anteprima alla stampa alle ore 11:00. In questa occasione saranno disponibili per interviste Lorenzo Cerulli, GenAI Leader di Deloitte Central Mediterranean e Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean il quale ha partecipate alla seconda Edizione del The Art Symposium.

La giornata proseguirà alle 17:00 con l’evento “Generative Tomorrow”, un appuntamento esclusivo che vedrà il confronto tra voci autorevoli dei settori istituzionale, accademico, aziendale e culturale. Moderato da Riccardo Luna, l’incontro ospiterà interventi di Benedetta Giovanola, docente di Etica all’Università di Macerata, Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, Victor Savevski, Chief Innovation Officer e AI Center Director di Humanitas. Tra gli ospiti internazionali anche Azeem Azhar, esperto riconosciuto nel campo delle tecnologie emergenti.

Un campus riqualificato tra sostenibilità, benessere e inclusione

La nuova sede Deloitte si inserisce in un progetto di rigenerazione urbana che riguarda un edificio storico progettato negli anni Cinquanta da Gio Ponti, Antonio Fornaroli e Piero Portaluppi. Il palazzo, situato all’incrocio tra Corso Italia e via Santa Sofia, è stato trasformato in un Near Zero Energy Building, in grado di ospitare oltre 6.000 persone.

Il nuovo campus, che per la prima volta aprirà le sue porte al pubblico in occasione dell’evento del 29 maggio 2025, è stato pensato per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, benessere dei dipendenti e inclusione. Un modello di ambiente di lavoro avanzato che riflette la visione di Deloitte sul futuro del lavoro e dell’impresa.

Attraverso la Galleria Deloitte e il Solaria Space, l’azienda propone così un modello integrato di cultura, tecnologia e architettura, che pone la persona e la comunità al centro dell’innovazione.