Panel 1 – Fabio Pompei: «L’Italia è una superpotenza culturale»

Sta nel cercare di rendere la grande bellezza dell’Italia qualcosa di conveniente la mission culturale di Deloitte, presente a The Art Symposium con il suo CEO Fabio Pompei. Nel parlare di come sta evolvendo la situazione in un mondo nel quale si comincia a capire che con la cultura si fanno affari Pompei ha affermato: «L’Italia è una superpotenza dal punto di vista culturale. Ci sono tanti elementi e riconoscimenti a supporto di questo, a partire dall’Unesco che ci riconosce il numero maggiore di siti. La rilevanza del settore si capisce anche dal suo peso del 5,6 % sul prodotto nazionale e dal fatto che occupa un numero in crescita di persone, di oltre 3%, quasi il doppio della crescita media italiana. Tra i molti elementi che stanno a sottolineare la rilevanza del comparto c’è da considerare l’impatto indiretto che genera, oltre a quello diretto sui comparti direttamente collegati con quello culturale: ha una rilevanza straordinaria nel nostro sistema paese».

Uno dei progetti di Deloitte riguarda il Colosseo: «Abbiamo cercato con tecniche specialistiche di valutazione di fare una misurazione a 360 gradi dei biglietti rilasciati per capire l’impatto sul sistema economico italiano del sito, che contribuisce al nostro prodotto nazionale per un miliardo e 400 milioni. Ma c’è anche una valutazione del suo impatto generale, che vale 70 miliardi, che ne misurano l’asset sociale». Alla domanda dell’ambasciatore Talò su come si possa generare fiducia nell’oggetto e attrarre investimenti verso il nostro patrimonio, Pompei ha affermato: «Siamo convinti che i temi della misurazione siano fondamentali insieme a quelli della comunicazione. Ma per misurazione non si intende un puro esercizio tecnico, ma un elemento di responsabilità».

Partner di Deloitte dal 2000, Fabio Pompei è CEO di Deloitte Italia, Grecia e Malta, mentre dal 2015 al 2019 è stato Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A., la società di revisione e organizzazione contabile di Deloitte, e membro del Comitato Esecutivo di Deloitte Global e Deloitte North and South Europe. Laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, Pompei è stato inoltre Talent Leader di Deloitte Italia dal 2011 al 2015.