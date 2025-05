La cena di gala alla GNAMC chiude The Art Symposium 2025

È con un gala che si conclude la seconda edizione di The Art Symposium, l’evento annuale realizzato da Inside Art alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma che riunisce in una delle maggiori istituzioni della Capitale le personalità dell’art system e le maggiori figure del mondo delle imprese. Nel segno del confronto tra enti pubblici e privati sul tema della cultura, The Art Symposium ha avuto il merito, anche quest’anno, di accendere i riflettori sull’arte come leva di sviluppo. E al termine di una giornata di lavori, l’editore e direttore di Inside Art Guido Talarico e la direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini accolgono i protagonisti dell’evento, figure provenienti dal mondo dell’arte e da quello della comunicazione, nazionale e internazionale, e tutti gli ospiti d’eccezione che vedono nella cultura il motore dell’innovazione.

Laura Mattarella, Guido Talarico, Renata Cristina Mazzantini

Oltre duecento gli invitati da Guido e Sophie Talarico alla cena di gala nella quadreria della GNAMC. Un numero che testimonia il successo dell’iniziativa e anche la voglia di partecipare e di rispondere, da parte di un certo mondo, a iniziative che hanno l’obiettivo di favorire la crescita degli investimenti, pubblici e privati, nel settore della cultura e più in generale dell’intero comparto. Moltissime le personalità di spicco presenti alla serata, tra loro Laura Mattarella e Cosimo Comella, Stefano Genovese di Unipol, Daria Perrotta, Ragioniera Generale dello Stato, Mohammed Al Neyadi, fondatore di Smart Solutions, S.E. Abdulla Ali Alsubousi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, la Deputata Marianna Madia, Marco Nicolais, Alessandra De Marco del Dipartimento informazione editoria, Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Ugo Pierucci, Presidente del Board di TEFAF, Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, Ugo Brachetti Peretti, Arturo Nattino, Bernabó Bocca, Benedetta Geronzi, l’Ambasciatore Francesco Maria Talò, l’Ambasciatore Stefano Beltrame, la direttrice del MAXXI Maria Emanuela Bruni, la direttrice del MACRO Cristiana Perrella, Federica Pirani, il CEO di Techbau Andrea Marchiori.

Cosimo Comella, Laura Mattarella, Guido Talarico

Photo credits: Marta Ferro