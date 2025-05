Zaha Hadid Architects firma un nuovo museo a Shenzen

Il nuovo Museo della Scienza e della Tecnologia, progettato da Zaha Hadid Architects è stato inaugurato a Shenzhen, nel distretto di Guangming, la più grande aerea metropolitana del mondo. L’istituzione adotta un approccio integrato alla sostenibilità ambientale, con strategie passive ottimizzate tramite simulazioni digitali e non a caso, l’edificio mira al massimo riconoscimento del China Green Building Evaluation Standard.

Concepito non solo come museo, ma come piattaforma pubblica per il dialogo tra scienza, arte, tecnologia e società, il nuovo Science & Technology Museum si inserisce nella Greater Bay Area, ambiziosa regione urbana e produttiva che mira a diventare un polo globale per l’innovazione entro il 2035.

Il progetto architettonico

L’architettura si sviluppa a partire da un volume sferico compatto che si apre verso ovest con terrazze dinamiche, estensioni esterne delle gallerie interne, in diretto dialogo con il parco circostante. Il grande atrio centrale — cuore fisico e simbolico del progetto — collega visivamente e funzionalmente i diversi livelli, offrendo un’esperienza spaziale fluida e stratificata. L’opera è situata nell’angolo sud-est del nuovo Parco Scientifico e comprende 35.000 mq di sale e gallerie espositive permanenti e temporanee, 6.000 mq di teatri e cinema, 5.400 mq di laboratori di ricerca, strutture didattiche e un centro di innovazione, 34.000 mq di spazi per i visitatori, magazzini e officine produttive.

Il volume dell’edificio si allunga e si trasforma in una sequenza dinamica di terrazze esterne con vista sul parco, estensioni funzionali delle gallerie interne che circondano il grande atrio centrale creando un nuovo e significativo spazio civico per Shenzen. Il gradiente cromatico della facciata passa dal blu intenso a diverse tonalità di grigio, evocando il dinamismo dei corpi celesti: inoltre, mitigando l’esposizione diretta degli agenti atmosferici e alla radiazione solare, un sistema di pannelli in acciaio inossidabile crea un’intercapedine ventilata tra la facciata e le pareti esterne.