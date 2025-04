Umberto Croppi nominato presidente dell’Accademia di Belle Arti

Umberto Croppi è il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con un incarico che avrà durata triennale e scadrà a inizio aprile 2028. La decisione è stata ufficializzata attraverso un decreto firmato dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La sua nomina, avvenuta il 9 aprile, segna un momento importante per l’Accademia romana, una delle più antiche e prestigiose scuole d’arte del nostro Paese, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la formazione artistica in Italia e nel mondo, inserendosi nel quadro dei provvedimenti volti a rinnovare le governance degli enti del sistema Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) in una fase particolarmente significativa per il rilancio del settore.

Umberto Croppi, figura di spicco della politica culturale in Italia

Figura di spicco nel panorama culturale italiano, Croppi porta con sé una lunga esperienza nel settore delle politiche culturali, dell’arte e della gestione istituzionale. Storico dell’arte, nasce nella capitale nel 1956 e ha attraversato, con ruoli di primo piano, numerosi ambiti legati alla produzione e alla promozione culturale. È stato assessore alla Cultura del Comune di Roma dal 2008 al 2011, distinguendosi per l’attenzione alle politiche culturali urbane e per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Capitale. In seguito ha assunto la direzione di Federculture, l’associazione che rappresenta gli enti pubblici e privati impegnati nella gestione dei servizi culturali, e ha contribuito al dibattito nazionale su modelli di sostenibilità e innovazione per la cultura. Dal 2019 al 2023 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Quadriennale.