La Chiquita House inaugura alla Design Week 2005

Nell’ambito della Milano Design Week 2005, il 7 aprile c’è stata l’apertura ufficiale della Chiquita House nel cuore di Brera. Si tratta di uno spazio esperienziale creato da Chiquita in collaborazione con l’illustratore e artista Sebastian Curi per raccontare l’universo “Pop by Nature” attraverso arte, tecnologia e creatività. Chiquita House celebra così l’icona pop della banana Chiquita nello spazio in cui i visitatori sono accolti in un percorso multisensoriale: ispirate allo stile ironico e dinamico di Curi, le ambientazioni vivaci e sorprendenti danno forma in chiave pop a scene di vita quotidiana.

La Chiquita House

Con la Chiquita House, il brand conferma il suo carattere innovativo e la sua capacità di unire arte, tecnologia e intrattenimento, trasformando il Fuorisalone 2025 in un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente. I visitatori che si recheranno all’interno della Chiquita House avranno la possibilità di svolgere diverse attività come immergersi ininstallazioni interattive, trasformarsi in una banana Chiquita grazie alla tecnologia Kinect o divertirsi con lo Sticker Generator (un dispositivo che permette di personalizzare in stile pop i bollini Chiquita e stamparne una copia esclusiva da portare a casa).

All’interno dello spazio è presente anche un’area dedicata alla sostenibilità: qui è possibile conoscere da vicino il progetto Yelloway e Yelloway One, il nuovo prototipo di banana che rappresenta l’impegno concreto del brand verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente.

Mariaelena Paragone, Head of Global Brand Building Strategy in Chiquita ha così dichiarato: “Siamo felici di tornare alla Design Week per il secondo anno e di dare vita alla nostra campagna Pop by Nature insieme all’energia creativa di Sebastian Curi. Con la Chiquita House vogliamo rafforzare il legame del brand con il mondo dell’arte, ma anche sorprendere e intrattenere il nostro pubblico, raccontando, attraverso l’innovazione e la tecnologia, i valori che rendono le nostre banane un’icona globale”.

Sebastian Curi

Sebastian Curi è un illustratore e animatore video argentino con base a Los Angeles. Lavora in uno stile pop, utilizzando figure dall’aspetto cartoonesco e composizioni giocose per rappresentare scene di vita quotidiana attraverso una tavolozza di colori vivaci. Inizialmente animatore video, Seb ha trascorso circa dieci anni nell’industria dell’animazione prima di cambiare disciplina e dedicarsi all’illustrazione.

Grazie alla sua visione commerciale, i suoi lavori sono stati messi in evidenza da marchi come Apple, Zara, Venmo, The New York Times, Nike, Warby Parker, Uber e molti altri. Parallelamente al lavoro commerciale, Curi ha esposto le sue opere in città come Los Angeles, Madrid, Buenos Aires, Chicago, Vancouver e Barcellona.

L’artista ha così dichiarato: “Sono entusiasta di portare il mio mondo creativo vibrante e colorato in Chiquita. La banana è un simbolo universale di felicità, e questa collaborazione è un’occasione per diffondere quella gioia ovunque. Creiamo arte, divertiamoci e celebriamo la vita insieme a Chiquita!”.