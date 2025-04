“Lost and Found” al Circolo UltraFiorucci a Milano

Dal 3 al 17 aprile 2025, nel contesto del dialogo tra Miart e Fuorisalone, Circolo UltraFiorucci a Milano presenta la mostra Lost and Found. A cura da The Community e Milliony Arlekina, l’esposizione trasforma collezioni personali e oggetti quotidiani trascurati in un paesaggio poetico e giocoso che accompagna le opere di cinque giovani artisti emergenti con l’intento di creare un dialogo tra pratiche, rituali e ossessioni vecchie e nuove.

La mostra Lost and Found

Lost and Found offre una prospettiva intima e fantasiosa sul fervore del design e dell’arte di Milano, concentrandosi sul personale piuttosto che sul monumentale attraverso una collezione curata di archivi presentati con riverenza: “dalle bustine di zucchero ai cimeli UFO, dalle saponette alle teiere, queste collezioni diventano ‘Poema delle Cose’, dove gli oggetti sono invitati a parlare il loro linguaggio misterioso e a liberare i loro strani superpoteri. Insieme, essi esistono come veicoli speculativi per intrecciare fantasticherie e narrazioni personali e sottolineare il significato e il valore di ciascuno” – come si legge dal comunicato stampa.

Le opere degli artisti – Guendalina Cerruti, Sara Di Lauro, Motelcecil, Lorenzo Silvestri e Valentina De Zanche – si intrecciano al dialogo accanto a questi cimeli ipnotici e sfidano le interpretazioni e le idee sbagliate dello spettatore sui temi del valore, dell’affetto e della banalità. È così che le opere provocano gli oggetti esposti in modo tale da amplificare le loro voci ed esporre il potenziale creativo dell’arte e del design (spesso trascurato).

Una colonna sonora realizzata dal DJ italiano Mino Luchena – di ispirazione “fiorucciana” – completa la mostra. Mino Luchena è in grado di mescolare la sua sensibilità e il suo immaginario di riferimento con quelli del gruppo di artisti. Ciò fornisce così osservazioni giocose sul rapporto tra momenti sospesi di incanto e realtà apparentemente insignificanti.

Il Circolo UltraFiorucci

Creato da Fiorucci come hub creativo a Milano, il Circolo UltraFiorucci è uno spazio interdisciplinare che spazia tra moda, arte e cultura. Con l’intento di offrire una piattaforma per nuove voci e narrazioni alternative, ospita mostre, performance ed eventi che collegano design, arte contemporanea e sperimentazione.

Con sede a Parigi, invece, The Community è un’istituzione artistica multidisciplinare fondata nel 2016 che opera come piattaforma curatoriale con uno sguardo globale. Collegando approcci tradizionali e sperimentali, ospita un programma espositivo internazionale.

Infine, Milliony Arlekina è una giovane galleria di Porta Venezia a Milano aperta nella primavera del 2024. Ha presentato mostre ed eventi in collaborazione con giovani talenti internazionali e marchi di moda, ognuno dei quali contribuisce a un programma unico e multidisciplinare che spazia dall’arte visiva alla musica, dall’editoria al cinema indipendente.