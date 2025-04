Fuorisalone 2025, Dropcity lancia una mostra sulle carceri

È un libro ma anche una mostra Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments, il progetto che porta il dibattito sulle carceri al Fuorisalone 2025. Autoprodotta da Andrea Caputo, l’esposizione prende forma in cinque dei Magazzini Raccordati, che si trovano sotto i binari della Stazione Centrale aperti in occasione della Milano Design Week, e sarà visitabile fino al 31 maggio 2025. Da tempo abbandonati, questi spazi sono stati infatti rigenerati grazie alla nascita di Dropcity, il centro di architettura e design ideato da Andrea Caputo che ha trasformato i tunnel lungo via Sammartini in un luogo di cultura e aggregazione.

Milano Design Week 2025, Dropcity, Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments, photo Paolo Mottadelli

Dropcity riflette sugli arredamenti carcerari

Accanto al fitto calendario di installazioni, talk, workshop e concerti in concomitanza con la design week., Dropcity presenta due esposizioni che saranno visitabili fino al 31 maggio. Delle due mostre, Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments passa in rassegna un tema delicato come quello degli ambienti carcerari e del loro arredamento, oltre a esplorare la percezione del tempo e dello spazio vissuta dai detenuti. Distribuita su oltre 1.500 metri quadrati con un allestimento molto scarno ed essenziale, la mostra presenta in modo clinico e tassonomico molti oggetti prodotti per le carceri di tutto il mondo, compresi gli arredi, innescando una riflessione sull’impatto che l’architettura e il design hanno sull’ambiente penitenziario.

Milano Design Week 2025, Dropcity, Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments, photo Paolo Mottadelli

Circa duecento le componenti di arredamento presenti da Dropcity in occasione del Fuorisalone 2025. Gli elementi, raccolti direttamente nella mostra dai curatori, che hanno direttamente contattato le aziende che li producono, presentano colori generalmente non accostati all’immaginario delle carceri, dal blu al giallo. L’esposizione Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments è anche accompagnata da un libro in cui sono analizzate le condizioni materiali, tecnologiche e formali degli arredi carcerari, mentre nell’auditorium di Dropcity è in programma una serie di talk.

Gli eventi di Dropcity per il Fuorisalone 2025

Accanto a Prison Times è in corso negli spazi di Dropcity anche la mostra Bruther.fbx. Lo studio multidisciplinare parigino, fondato nel 2007 da Stéphanie Bru e Alexandre Theriot, espone infatti in occasione della Milano Design Week un’indagine sullo spazio attraverso l’integrazione di manufatti fisici, scansioni 3D e installazioni audio e video. Presenti anche le installazioni F/A DIS!NTEGRATE di Fake / Authentic e Marble Journey: from matter to material, un lavoro curato da Laurian Ghinițoiu, Giulia Albarello e Maria Jose Rubira. Previsto anche un laboratorio – Woodshop – e Boxes.

Milano Design Week 2025, Dropcity, Bruther.fbx, photo Paolo Mottadelli Milano Design Week 2025, Dropcity, Boxes, photo Paolo Mottadelli

info: dropcity.org