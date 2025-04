Gabriel Zuchtriegel confermato direttore del Parco di Pompei

L’archeologo italo-tedesco Gabriel Zuchtriegel è stato nominato per la prima volta alla direzione degli scavi archeologici di Pompei il 20 febbraio 2021, succedendo a Massimo Osanna in carica dal 2014. Ora, a solo un giorno dalla fine del suo primo mandato, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dell’ottava rassegna di Pompeii Thetrum Mundi – prevista dal 20 giugno al 20 luglio 2025 – l’annuncio di rimanere altri 4 anni.

©Silvia Vacca

«Domani – ha detto Zuchtriegel – è l’ultimo giorno del mio primo mandato a Pompei. Ringrazio il ministro Alessandro Giuli e il capo dipartimento per la Valorizzazione, Alfonsina Russo, per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi per altri 4 anni la guida del Parco Archeologico più bello del mondo. Ho una squadra eccezionale al mio fianco e tante sfide ci attendono. Farò del mio meglio e il teatro avrà un ruolo centrale nel nostro impegno di portare Pompei fuori Pompei, di creare sviluppo culturale, sociale ed economico in tutto il territorio vesuviano».

Pompeii Theatrum Mundi, la collaborazione fra teatro e archeologia

Il festival Pompeii Theatrum Mundi prevede per quest’anno quattro spettacoli, in un confronto fra eredità classica e visione artistica contemporanea. Due sono i classici, Lisistrata di Aristofane con la direzione artistica di Serena Sinigaglia e l’Elettra di Sofocle di Roberto Andò: una delle ultime grandi tragedie di Sofocle, costruita interamente su una eroina della sofferenza e che continua a essere un simbolo della sensibilità femminile in ogni tempo, e una commedia tra le più celebri come Lisistrata.

Le altre due sono proposte di poetiche più vicine all’attualità: Golem di Amos Gitai e che inaugura la rassegna, e Notte Morricone, del regista e coreografo Marcos Morau e con l’omaggio a un compositore amatissimo e leggendario come Ennio Morricone. Inoltre, come ricordato dallo stesso direttore, sarà la fondazione Ray of light di Madonna a sostenere i costi di Sogno di volare, progetto di teatro classico del Parco archeologico che coinvolge adolescenti e bambini del territorio, in collaborazione con il Teatro Mercadante di Napoli.