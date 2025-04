Gio Ponti e il Teatro: dallo storyboard al palcoscenico

Dal 4 al 9 aprile 2025, NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) presenta la mostra “GIO PONTI E IL TEATRO. Dallo storyboard cinematografico alla costruzione della scena” nel nuovo Set Design Lab della sede milanese dell’Accademia. L’installazione si inserisce tra gli appuntamenti ufficiali della Milano Art Week e sarà proposta nei primi giorni della Milano Design Week.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Gio Ponti e il teatro

Il legame di Gio Ponti con il teatro e la scenografia NABA

Il Triennio in Scenografia della NABA presenta una mostra che esplora la connessione tra l’architetto e designer e il mondo del teatro. Questa esposizione include così la ricostruzione di una scena mai realizzata e ispirata dallo storyboard di un adattamento cinematografico della opera teatrale “Enrico IV” di Luigi Pirandello. Le scenografie sono state quindi create dagli studenti del corso con il supporto e la guida di Margherita Palli, Scenografa e Advisor dell’Area Set Design di NABA, insieme al team docente dell’Accademia.

© Salvatore Licitra – Gio Ponti Archives © Salvatore Licitra – Gio Ponti Archives

La tavola rotonda di apertura

Venerdì 4 aprile 2025 l’Aula G 0.4 di NABA ospiterà un evento speciale: una Tavola Rotonda che anticiperà l’inaugurazione della mostra. Il tema dell’incontro sarà “Gio Ponti, l’ultimo degli umanisti”, dedicato alla sua figura straordinaria e alla sua visione poliedrica che spazia dall’architettura al design, dal teatro all’arte fino al costume. Questo momento di riflessione sarà l’occasione per approfondire l’influenza che Ponti ha avuto in questi diversi ambiti attraverso la sua sensibilità umanista.

L’incontro vedrà la partecipazione, oltre a Margherita Palli, di personalità di spicco provenienti dal mondo dell’arte e della cultura, tra cui: Salvatore Licitra, Curatore di Gio Ponti Archives; Francesca Molteni, filmmaker, curator, writer e founder di Muse Factory of Projects; Marco Scotini, NABA Visual Arts Department Head; Massimo Martignoni, Storico dell’arte e docente NABA; Alberto Bentoglio, Professore ordinario in Discipline dello spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni culturali e Ambientali; e della giornalista e scrittrice Fabiana Giacomotti. L’evento sarà introdotto poi da Luca Poncellini, Head del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate di NABA, e Vincenzo Cuccia, Area Leader di Media Design and New Technologies e Set Design di NABA.