“Le tre età” di Klimt arriva alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Le tre età, capolavoro di Gustav Klimt del 1905 – concesso in prestito dalla Galleria nazionale d’arte Moderna e contemporanea di Roma, inaugura presso la Galleria nazionale dell’Umbria il nuovo ciclo espositivo Un capolavoro a Perugia, che prevede grandi artisti contemporanei e non, dialogare con la collezione permanente di Perugia.

Costantino D’Orazio – direttore dei Musei dell’Umbria – ha parlato di «una mostra di suggestione e atmosfera» affermando come i capolavori sono sempre «difficili da ottenere e nel caso di Klimt ci siamo rivolti ad un grande museo italiano che ci ha concesso un’opera che è l’icona della galleria, un’opera che ha maturato un rapporto straordinario con l’Italia da molto tempo». Un prestito davvero straordinario, come ha ribadito anche la responsabile dell’ufficio mostre GNAM Giovanna Coltelli, visto che Le tre età «esce raramente sia perché è molto delicata sia perché è tra le più identitarie della galleria. Ma portare opere così all’esterno è però importante anche per noi, perché tutto diventa un ulteriore momento di studio e approfondimento».

Sempre più sinergia tra la GNAM guidata da Cristina Mazzantini e i Musei dell’Umbria di Costantino D’Orazio: ricordiamo, a fine maggio, l’evento del The Art Symposium presso l’istituzione romana che ha visto i due direttori e altre influenti personalità del mondo della cultura. Lo stesso D’Orazio aveva annunciato «una collaborazione concreta con la direttrice Mazzantini e con altri direttori», sottolineando «la capacità di trasformare questo modo di lavorare nell’arte a livello istituzionale, non portando avanti progetti individuali ma sempre pronti a creare degli scambi e presentarsi all’esterno come realtà in cui il sistema si fa».

The Art Symposium, GNAM, photo Claudia Rolando

Dal 28 giugno al 15 settembre 2024

Galleria Nazionale dell’Umbria

info: Galleria Nazionale dell’Umbria