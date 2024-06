A Milano arriva “Terraforma Exo”, week-end ricco di musica e arte

Un week-end all’insegna di concerti, installazioni e passeggiate: Terraforma Exo è una vera e proprio “invasione sonora” di due giorni animerà Parco Sempione a Milano. Tra sperimentazioni artistiche e musicali, forte attenzione verrà data al tema del paesaggio sonoro e al ruolo centrale che questo riveste nella relazione tra l’essere umano e l’ambiente, indagando la dimensione “ecologica” del suono e le sue infinite sfumature.

© Gianluca Di Ioia, La Triennale © Gianluca Di Ioia, La Triennale

Terraforma Exo, ha come mission la sperimentazione site-specific e nasce come iniziativa «concepita come un intervento curatoriale che supera i limiti convenzionali, estendendo la propria portata al di là degli spazi chiusi per esplorare nuovi territori», nonché come «organismo flessibile e utopistico». Inoltre, come si legge nel comunicato stampa dell’organizzazione «la traiettoria dal nucleo al suo ambiente circostante è un’analisi: valutiamo ciò che è dentro e proiettiamo tali caratteristiche all’esterno. Un approccio simile è sempre stato insito nell’etica del progetto, un ecosistema che crea nuove dimensioni possibili all’interno di luoghi e situazioni esistenti».

La prima giornata sarà articolata in diversi interventi installativi e sonori negli spazi della Biblioteca al Parco, e presso gli spazi interni e il Giardino di Triennale Milano: tra questi, il Teatro dell’Arte di Triennale ospiterà un’installazione sonora prevede l’utilizzo dell’Acusmonium Audior. Domenica 16 giugno invece sarà interamente dedicata all’esplorazione e interazione con l’ecosistema del Parco Sempione, con una serie di passeggiate sonore e musicali.

