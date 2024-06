Monet e il Tamigi, «oro allo stato puro», arrivano in mostra a Londra

La figura di spicco dell’impressionismo francese, Claude Monet, inaugurerà l’autunno londinese con i suoi suggestivi scorci del Tamigi: non tutti infatti forse sanno che l’artista arrivò a Londra per la prima volta da rifugiato, nel 1870, scappando dalla guerra franco-prussiana durante l’assedio di Parigi da parte delle truppe. Per qualche tempo, con la sua famiglia – la moglie Camille e il figlio Jean – si sistemò nei pressi di Leicester Square prima di trasferirsi a Kensington. Paradossalmente, nel 1871 viene rifiutato dalla Royal Academy di Londra.

Claude Monet, London, Parliament. Sunlight in the fog, 1904. Musée d’Orsay, Paris. Photo © Grand Palais RMN (musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowki Claude Monet, Charing cross bidge. The Tames, 1903. Musee des Beaux Arts, Lyon. Image © Lyon-MBA – Photo Alain Basset

Proprio in Inghilterra però, conobbe Camille Pisarro, con cui strinse una solida amicizia, documentata da alcune commoventi lettere. Tornò in Francia un anno dopo – a fine del conflitto, per poi ritornare a Londra in diverse occasioni, come pittore già affermato e propulsore di un movimento che ha cambiato la storia dell’arte.

Claude Monet, Waterloo Bridge, Gray Weather, 1900. Art Institute of Chicago/Art Resource, NY/Scala, Florence

L’atmosfera londinese è sempre stata per Monet fonte di grande ispirazione: «al sorgere del sole, la luce era così abbagliante che non riuscivi a sostenerla con lo sguardo. Il Tamigi era oro allo stato puro. Dio, era bellissimo, e io mi sono messo subito all’opera per seguire il sole e i suoi riflessi sull’acqua […] Per un pittore, non c’è paese più straordinario al mondo» – scriveva in una sua lettera.

© Rory Lindsay

La serie di dipinti, esposta per la prima volta in Regno Unito da settembre alla The Courtauld Gallery, raffigurano il ponte di Charing Cross, quello di Waterloo e il Palazzo di Westminster, all’epoca appena completato: soggetto perfetto per chi, come lui, era sempre alla costante ricerca di nuove figurazioni da catturare, eterne, sulle tele. E naturalmente, le vedute del Tamigi, tra luci misteriose e colori cangianti.

Dal 27 settembre 2024 al 19 gennaio 2025

The Courtauld Gallery, Londra

info: courtauld.uk