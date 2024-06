Annunciati i finalisti del Premio Strega 2024

Donatella Di Pietrantonio, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Dario Voltolini, Raffaella Romagnolo e Tommaso Giartosio: è questa la sestina di scrittori e scrittrici che contenderanno la vittoria del Premio Strega 2024. Annunciata il 5 giugno al Teatro Romano di Benevento, la cerimonia di premiazione si svolgerà poi giovedì 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai3.

A guidare la lista delle talentuose firme troviamo L’Età Fragile di Pietrantonio, Invernale di Dario Voltolini, Chi dice e chi tace di Chiara Valerio, Di Paolo con Romanzo senza umani, Aggiustare l’universo di Romagnolo e Autobiogrammatica di Giartosio. I sei finalisti incontreranno il pubblico in ben 19 tappe, con una prevista all’estero l’11 giugno all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. A vincere l’edizione 2023 invece era stata Come d’aria di Ada D’Adamo.

Ricordiamo che il Premio Strega è stato istituito a Roma nel 1947 dalla scrittrice Maria Bellonci e da Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del Liquore Strega e si ricollega alle storie di stregoneria della città di Benevento. In realtà l’idea nasce tre anni prima dell’istituzione ufficiale del concorso: per far fronte alle incombenze emotive della guerra, Maria Bellonci organizza un piccolo salotto letterario e di confronto che negli anni ha ospitato grandi intellettuali e artisti come Guido Piovene, Carlo Emilio Gadda, Anna Banti, Aldo Palazzeschi, Ignazio Silone, Alberto Moravia, Elsa Morante, Giuseppe Ungaretti, Renato Guttuso, Carlo Levi.

info: premio 2024