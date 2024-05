Gae Aulenti torna in Triennale: al via la prima grande retrospettiva

È stata inaugurata nel corso della Milano Arch Week la prima grande retrospettiva dedicata a Gae Aulenti (1927-2012), aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2025. La mostra, pensata per gli spazi di Triennale Milano, vanta un ampio team curatoriale, in cui figurano lo storico dell’arte Giovanni Agosti in collaborazione con Nina Artioli, direttrice dell’Archivio Gae Aulenti, lo studio Tspoon, a cui si deve il progetto dell’allestimento, e Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale.

Photo Ansa

Gae Aulenti (1927-2012) rappresenta la prima grande occasione espositiva dedicata all’architetta e designer, figura di primo piano a livello nazionale e internazionale tra il secondo Novecento e i primi anni Duemila. A celebrare i suoi sessant’anni di carriera non poteva che essere Triennale Milano, istituzione in cui Gae Aulenti ha mosso i primi passi agli inizi degli anni Cinquanta e dove, il 16 ottobre 2012, è tornata per ricevere la Medaglia d’Oro alla carriera per il contributo fornito all’architettura italiana.

Gae Aulenti, un percorso tra arte, design e architettura

La mostra ripercorre in maniera sintetica la sua storia umana e professionale dell’architetta, valorizzandone il linguaggio ibrido. Dei movimenti tra architettura e arti di Gae Aulenti, come pure dei contatti con altre discipline culturali, l’esposizione milanese restituisce un’immagine, ma non solo con una rassegna di progetti e bozzetti, disegni e prototipi. Accanto alle fotografie e agli esemplari esponibili nelle teche, la mostra milanese vuole fare un salto in avanti ricostruendo, in grandezza 1:1, segmenti dei lavori dell’architetta, tentando di rispondere al problema di “come” esporre l’architettura.

Restituendo la visione fluida di Gae Aulenti, la rassegna ha invaso gli spazi di Triennale presentando una sequenza di ambienti che si incastrano l’uno con l’altro, costruendo un’esperienza espositiva capace di restituire il senso di una vita. Un viaggio, insomma, tra allestimenti di mostre e musei, scene di teatro e stazioni della metropolitana, che comincia dalla ricostruzione di Arrivo al mare del 1964, premiato in Triennale nello stesso anno, e che procede fino a un frammento del piccolo aeroporto di Perugia (2007-2011) intitolato a San Francesco.

Accanto al percorso espositivo, anche alcuni prodotti editoriali editi da Electa, tra cui una guida agli spazi della mostra, un mazzo di carte, pensato come una mappa figurata delle relazioni intrattenute dall’architetta, e un catalogo che uscirà in autunno.

Arrivo al mare, 1964, Triennale Milano, photo Ancillotti

Prospetto Cadorna ©AGA

Gae Aulenti (1927-2012), installation view at Triennale Milano, 2024 Lampada Pipistrello, photo Ansa

Piazzale Cadorna, 2000, photo Guia Sambonet

Musée d’Orsay, Paris, photo Mario Carrieri Sgarsul, Poltronova, ©AGA

Elektra, photo Lelli and Masotti, © Teatro alla Scala

Installation view at Triennale Milano, 2024, photo Alessandro Saletta DSL Studio Installation view at Triennale Milano, 2024, photo Alessandro Saletta DSL Studio

Aereoporto Perugia, photo Federico Ventriglia

Gae Aulenti (1927-2012)

Dal 22 maggio 2024 al 12 gennaio 2025

Triennale Milano – Viale Emilio Alemagna 6, Milano

info: triennale.org