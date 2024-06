Negli spazi della GAM/Galleria d’Arte Moderna di Palermo prenderà il via una rassegna scientifica che esplorerà il progetto del Teatro Andromeda, un teatro all’aperto situato nel cuore dei Monti Sicani, in Sicilia, e realizzato dall’architetto Lorenzo Reina. L’esposizione, che è stata prodotta dall’associazione SoleLuna/Un ponte fra le culture con il contributo della Regione Siciliana Turismo e della Sicilia Film Commission, verrà inaugurata il 1° luglio. Accanto alla mostra, che è a cura di Agostino De Rosa, Alessio Bortot e Imago rerum/Università IUAV di Venezia, è previsto anche un seminario dedicato all’ideatore del progetto, che si terrà il 2 luglio nell’Aula Gae Aulenti di Palazzo Branciforte.

Dal titolo UPWARDS / DOWNWARDS. IL TEATRO ANDROMEDA DI LORENZO REINA, la rassegna è la prima esibizione scientifica dedicata al progetto situato sui Monti Sicani dell’architetto e scultore siciliano. Attraverso foto, rilievi digitali, modelli fisici e digitali, video e supporti interattivi la mostra ricostruirà per il pubblico gli aspetti configurativi, estetici e astronomici di questo progetto, in cui tempo e spazio sembrano sospendere il loro corso.

Tra i primi promotori dell’iniziativa, SoleLuna/Un ponte fra le culture, un’associazione che ha come principale obiettivo, come scrivono, quello di “avviare processi di amicizia e interscambio tra popoli indirizzando principalmente le sue attività alle giovani generazioni”. “Nella profonda convinzione che la conoscenza reciproca sia il naturale ponte di trasmissione di valori positivi – proseguono – essa si adopera per realizzare iniziative che si ispirino a diversi linguaggi artistici nelle loro diverse forme”. Con la cultura come strumento principale di dialogo, l’Associazione è attiva da vent’anni con un festival audiovisivo, il Sole Luna Doc Film Festival, ora alla sua diciannovesima edizione.

La mostra arriva in un momento importante per la vita culturale del capoluogo siciliano. “Dopo appena un anno dal suo completamento, è con grande entusiasmo che Palermo e la Galleria d’Arte Moderna ospitano la mostra che racconta la storia del Teatro Andromeda, realizzato dallo scultore Lorenzo Reina e che rappresenta un esempio di livello internazionale di Land Art sulla cima dei Monti Sicani, con le sue sedute che si configurano come la proiezione terrestre della costellazione di Andromeda”, ha dichiarato in una nota Roberto Lagalla, sindaco della città.

Il primo cittadino ha poi descritto la mostra come “un’esposizione moderna e affascinante che mette insieme istantanee e modelli digitali, tavole interattive e sculture. Un lavoro che riesce a creare un connubio magico tra il campo scientifico e l’attrazione dell’uomo verso lo spazio celeste”. “Il mio ringraziamento – ha aggiunto – va a tutte le istituzioni coinvolte, in particolare le Università di Palermo,

Venezia e Trieste, che hanno saputo immaginare prima e realizzare poi una mostra che vuole anche

essere un percorso di conoscenza per chi verrà a visitarla. E un particolare ringraziamento va anche al Sole Luna Doc Film Festival, con il quale anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Comune di Palermo per questa diciannovesima edizione. Una rassegna entrata stabilmente nell’agenda culturale degli eventi degni di attenzione che la nostra città propone nella stagione estiva”.