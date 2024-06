Festival Architettura, quasi un milione di euro ai progetti vincitori

Sono dieci i progetti che si sono aggiudicati la terza edizione del Festival Architettura. E a questi spetta un finanziamento complessivo di 955mila euro. Ad annunciarlo è stata la direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con lo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l’architettura contemporanea italiana attraverso manifestazioni culturali capaci di avvicinare un pubblico più ampio possibile.

Le proposte vincitrici del Festival Architettura hanno in comune «la capacità di fare rete – ha dichiarato Angelo Piero Cappello, direttore generale Creatività Contemporanea – con particolare attenzione al coinvolgimento delle comunità locali e alla costruzione di partenariati significativi e attivi nei territori di riferimento». «In un contesto in cui l’accesso al patrimonio culturale e l’internazionalizzazione rivestono un ruolo fondamentale, siamo certi che questi festival contribuiranno all’interscambio di saperi, conoscenze e competenze sia a livello nazionale sia a livello internazionale – ha aggiunto Cappello – promuovendo la valorizzazione dell’architettura italiana e accreditandola, dentro e fuori dai confini nazionali, per l’eccellenza che ancora oggi esprime». Al Festival Architettura, infatti, hanno preso parte professionisti e studiosi di primo piano nello scenario nazionale.

I progetti selezionati dovranno svolgersi, per quanto riguarda quelli nazionali, dal 1 al 30 aprile 2025, mentre quelli pensati come piattaforme di valorizzazione dell’architettura italiana in un contesto internazionale avranno come scadenza conclusiva il 15 ottobre 2025, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria.

info: creativitacontemporanea.cultura.gov.it