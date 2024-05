Corrado Augias presenta il suo ultimo libro alla GNAM

Continua la stagione di dibattiti e presentazioni alla GNAM di Roma, che sotto la guida della direttrice Cristina Mazzantini è tornata ad essere un luogo di scambio e confronto. Nel pomeriggio del 22 maggio, alle ore 18, si terrà infatti la presentazione dell’ultimo libro di Corrado Augias, storico volto della televisione italiana. L’evento arriva in un frangente prolifico per l’istituzione romana, che di recente ha proiettato l’ultimo documentario di Guido Talarico, Mario Ceroli – Le forme della meraviglia, e ha lanciato il programma annuale di iniziative dedicate all’artista dell’anno, Emilio Isgrò.

Arrivato alla soglia dei novant’anni, dopo aver affascinato i suoi lettori con i segreti della Storia, della musica e della religione, Corrado Augias racconta nel suo ultimo libro l’avventura della sua vita. È questo il contenuto di La vita s’impara, edito da Einaudi, che verrà presentato nella Sala delle Colonne alla GNAM. Nel volume il narratore ripercorre le sue vicende biografiche, evocando l’infanzia in Libia e il ritorno a Roma, l’incubo dell’occupazione tedesca e il collegio cattolico, fino ai primi passi nel giornalismo, e poi Telefono giallo e la Repubblica.

Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, Augias è stato un volto costante nella televisione italiana. Nel libro La vita s’impara, l’autore non si arresta alle intuizioni degli esordi, ma prosegue nel racconto anche delle più recenti svolte della sua carriera, come La gioia della musica, ultimo programma ideato per la Rai prima del passaggio a La7, dove conduce La Torre di Babele. Accanto al racconto biografico, Augias non manca di restituire anche la componente intima del suo percorso e la relativa dimensione intellettuale, cresciuta con un apprendistato che è passato attraverso Spinoza, Manzoni, Beethoven, Nietzsche, Leopardi e molti altri grandi pensatori.

La presentazione di La vita s’impara si terrà il 22 maggio alle ore 18 alla GNAM.

