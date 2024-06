La Pelanda del Mattatoio di Roma sarà lo scenario in cui si terrà Esercizi di resistenza, un talk a cura di Paolo Assenza in cui si rifletterà sulla storia decennale di Spazio Y, un progetto indipendente dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito contemporaneo, oltre che punto di incontro e di scambio per gli artisti e tutti coloro che sono invitati ad interagire con il contesto in cui lo spazio si trova e agisce, e cioè il Quadraro a Roma. Previsto per il 14 giugno dalle ore 17 alle 18, l’evento è inquadrato nell’ambito di IPER – Festival delle periferie ed è l’estensione della recente iniziativa Lezioni di resistenza che ha visto Spazio Y fare da protagonista.

HIC SUNT LEONES. Questo il titolo della terza edizione di IPER – Festival delle periferie, che dal 10 al 16 giugno prevede una serie di iniziative che si svolgeranno negli spazi del Mattatoio di Roma. A promuovere la manifestazione, oltre a Roma Capitale, Azienda Speciale Palaexpo e al Mattatoio, anche RIF – Museo delle Periferie, con lo scopo di presentare al pubblico come le periferie possono diventare epicentri di innovazione culturale e artistica attraverso le storie e le esperienze di chi le vive e le trasforma ogni giorno.

Così, l’evento del 14 giugno racconterà la storia di Spazio Y, che ha iniziato la propria attività al Quadraro nel 2014 a partire dall’iniziativa degli artisti Paolo Assenza, Nicola Rotiroti, Arianna Bonamore e Germano Serafini. In particolare, con Esercizi di resistenza si prosegue sulla scia tracciata dall’iniziativa che lo spazio ha svolto nello scorso aprile e che è consistita in due giorni di eventi e performance artistiche messe in campo in occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento del Quadraro durante l’occupazione nazifascista.

© Spazio Y

Memore di questa esperienza, di cui anche si parlerà, l’iniziativa al Mattatoio si concentrerà per lo più sulla storia decennale. In più, verrà presentata, con DITO Publishing, la pubblicazione relativa a Lezioni di resistenza e verrà proiettato un estratto del video della manifestazione, opera di Eleonora Di Ruscio e Vanessa Caredda.

Al panel, che si svolgerà dalle ore 17 alle 18, prenderanno parte come relatori Paolo Assenza, artista co-fondatore di Spazio Y, Massimo Mininni, storico dell’arte contemporanea e curatore, Claudia Pecoraro, progettista culturale, curatrice e ricercatrice, Alfredo Pirri, artista, Thoti Folisi, artista, Martha Micali e Klim Kutsevskyy, fondatori di DITO Publishing, e Alessia Simonetti, Benedetta Monti, Beatrice Ciotoli, Giulia Fornari, Irene Iodice, Isabella Vallelunga, curatrici del progetto Lezioni di resistenza di Spazio Y. A moderare l’incontro sarà Ugo Piccioni, artista.