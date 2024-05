“Effimera”, uno spazio anche per l’arte agli Internazionali di tennis

Con gli Internazionali di tennis ha preso il via anche un nuovo progetto espositivo ideato appositamente per l’occasione. Si tratta di Effimera, un elogio alla bellezza del temporaneo e dell’impalpabile che si apre sull’esterno del Foro Italico con uno statement di Numero Cromatico, per poi proseguire negli spazi dell’Auditorium.

Photo Serena Eller Vainicher – Eller Studio

La mostra, che sarà aperta al pubblico per tutta la durata degli Internazionali BNL d’Italia 2024 (fino al 19 maggio), prosegue la riflessione avviata nella precedente edizione sul ruolo di Roma nel mondo. Il percorso espositivo è a cura di Giorgio Galotti e Claudia Pignatale e include opere che riflettono la fugacità della bellezza e la temporalità dell’esistenza umana, sfidando la percezione del nostro mondo in continua evoluzione. In più, i lavori sono accostati a diversi elementi di design.

Photo Serena Eller Vainicher – Eller Studio

Ron Arad, Giovanni Botticelli, Giuseppe De Mattia, Front Design, Sebastian Herkner, Felice Levini, Giulia Mangoni, Jimmy Milani, Millim Studio, Numero Cromatico, Objects of Common Interest, Jonathan Olivares, Marco Pettinari, Giuseppe Pietroniro, Scholten & Baijings, Tip Studio, Patricia Urquiola e Massimo Vitali. Sono questi gli artisti d Effimera, che è stata realizzata in collaborazione con il MAXXI ed è stata commissionata da FITP e da Sport e Salute.