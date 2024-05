Max Vadukul, al MAXXI un tributo del fotografo alle donne

Approda anche al MAXXI Through Her Eyes – Timeless Strength, la mostra fotografica del maestro contemporaneo Max Vadukul, che rappresenta un tributo alla figura della donna. L’esposizione delle immagini al museo romano d’arte contemporanea, in programma dall’8 al 19 maggio 2024, arriva dopo il grande successo della mostra a Dubai e a Milano. A supportare l’iniziativa al MAXXI è stata Banca Ifis, che attraverso il progetto Ifis art è attiva nel sostegno alle iniziative nel mondo dell’arte.

Through Her Eyes è un viaggio in 40 scatti in bianco e nero nell’eterno femminile. Lo sguardo dell’artista attraversa i secoli e le tradizioni per restituire una rappresentazione della donna, presentata come una figura poliedrica, in costante rapporto con i ruoli che ricopre in società e con il proprio mondo interiore. Musa ispiratrice e unica protagonista dell’ultima ricerca artistica di Vadukul è la modella Ludmilla Voronkina Bozzetti.

«L’idea è ispirata totalmente e al 100% dalla mia storia e da un’unica donna, Ludmilla», ha dichiarato Max Vadukul. «Dietro il mio obiettivo – ha proseguito – sono sempre vigile, il mio occhio è curioso, i miei riflessi rapidi, ma tutto volto alla scoperta dell’unicità del soggetto che ho davanti. Ho recentemente avuto il privilegio di catturare un soggetto che era insolitamente silenzioso, ma dominava il set con la sua presenza imponente». «Man mano che ho appreso di più su Ludmilla – ha concluso – sono stato affascinato e ispirato a progettare una storia d’Arte Fotografica interamente intorno a lei, un tributo che ho chiamato Through Her Eyes – Timeless Strength. È stato un viaggio straordinario in cui è emersa una visione di pura forza».

«Sono davvero orgogliosa di essere stata la musa ispiratrice e unica protagonista di questo straordinario progetto realizzato dal leggendario Max Vadukul», ha affermato Ludmilla Voronkina Bozzetti, che ha definito il progetto come «un grande lavoro che pone l’attenzione sulle donne valorizzandole. Con enorme cura, attenzione e delicatezza ho cercato di rappresentare le mille sfaccettature dell’essere donna, sempre ponendo l’accento sulla forza senza tempo che ci caratterizza e ci ha reso e rende protagoniste nei secoli». «È un grande onore – ha concluso – che, dopo Gallerie d’Italia, una delle eccellenze museali più importanti dell’arte contemporanea quale MAXXI abbia deciso di accogliere il nostro progetto, amplificando così il nostro messaggio di amore e bellezza del mondo delle donne».

Scopo del progetto fotografico, restituire i molteplici volti del soggetto e la sua capacità di essere contemporaneamente tutto. Così Ludmilla Voronkina Bozzetti, che negli scatti appare come un caleidoscopio di prospettive e mondi diversi, mettendo in scena un mondo femminile che non può essere semplificato in una visione monolitica.

«L’esposizione – ha aggiunto Max Vadukul – composta da 40 stampe bianche e nere di grandi dimensioni, è un attestato dell’incomparabile potere di un individuo, un’essenza notoriamente difficile da catturare su carta fotografica. Questa mostra personale, focalizzata esclusivamente su una donna, è un tributo alla sua capacità di personificare la varietà di personaggi che ho immaginato. Il risultato avvincente di questo progetto mi ha semplicemente lasciato senza parole».

Through Her Eyes – Timeless Strength sarà inaugurata al MAXXI l’8 maggio 2024.

info: maxxi.art