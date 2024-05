Photo London, la fiera torna in grande alla Somerset House

La Somerset House torna a ospitare Photo London, la fiera dedicata alla fotografia che quest’anno lancia la sua nona edizione. Ormai appuntamento fisso tra le kermesse primaverili londinesi, Photo London conta oltre 120 espositori da 44 città di tutto il mondo, prefigurando un ritorno ai numeri raggiunti negli anni precedenti alla pandemia. Con più di 400 fotografi, la fiera quest’anno torna a crescere e prelude a un’edizione in grande per il 2025, decimo anniversario della manifestazione.

Roberto Huarcaya

Photo London si svolgerà dal 16 al 19 maggio, con anteprima stampa il 14 e Vip preview il 15. Protagonista assoluta dell’appuntamento londinese, la fotografia in tutte le sue forme, dagli esiti contemporanei a quelli più iconici della sua storia. In quattro giorni la fiera ripercorrerà stili e linguaggi impiegati dal mezzo fotografico, passando per il fotoreportage e il ritratto, la fotografia di viaggio e quella di moda, ma anche quei risultati raggiunti con l’intelligenza artificiale.

Tre le sezioni, quest’anno, in cui saranno organizzati gli espositori e gli artisti, che oltre alla Main Fair e a Discovery, spazio dedicato agli emergenti a cura di Charlotte Jansen, avranno la nuova Positions, pensata per rappresentare i fotografi esclusi dal circuito mainstream. In questa sezione, anch’essa a cura di Charlotte Jansen, cinque artisti lavoreranno sul concetto di bellezza.

Siân Davey

Tra le mostre in programma, una grande retrospettiva sui pionieri inglesi della fotografia, da Lewis Carroll a William Henry Fox Talbot, e una sui grandi autori francesi a cura di Robert Hershkowitz, oltre a un excursus sulle donne della fotografia. Molte anche le personali e gli interventi di singoli artisti, come nel caso di Martin Parr e di Roberto Huarcaya, che arriva a Londra con l’installazione monumentale Amazogramas. Photo London prevede un ampio programma di talk e incontri. Tra le iniziative, anche il Photo London per Nikon Emerging Photographer Award, il premio di fotografia dedicato ai più giovani. Accanto al Paese ospite, la Turchia, in fiera con 8 gallerie, anche diversi espositori italiani, come le milanesi 29 ARTS IN PROGRESS e PODBIELSKI CONTEMPORARY, mentre Spazio Nuovo arriverà da Roma.

Martin Parr

info: photolondon.org