Maree, otto artisti indagano le incredibili sfumature del mare

Otto artisti differenti fra loro uniti in questa esposizione in una profonda riflessione sul tema delle maree, visibile sino al 18 maggio 2024. Eclario Barone, Daniele Contavalli, autore del testo critico dell’esposizione che parla anche del mare «come pretesto e fine del fare arte», Laura della Gatta, Ermanno Dosa, Massimo Napoli, Vinicio Prizia, Claudia Quintieri e Rocco Salvia affrontano la tematica da punti di vista diversi e apparentemente contrastanti, ma con un unico obiettivo di indagine: «una mostra cadenzata, ritmata come una marea inattesa ma desiderata». Non a caso, la sede espositiva saranno le Sale della biblioteca Elsa Morante di Ostia attraverso opere che inevitabilmente verranno poste in dialogo con gli ambienti marini del litorale laziale.

Vinicio Prizia

Daniele Contavalli Ermanno Dosa

Nessuna visione univoca per un fenomeno del genere, ma miriadi di interpretazioni che nell’insieme appaiono compatte. «Ogni essere umano ne darà una sua specifica, fosse anche di rifiuto o negazione; pertanto l’idea di mare diviene marea, ossia possibilità interpretativa altamente personalizzata, screziata dalla individualità di ciascuno in particolare». Attraverso poesia, letteratura, arte visiva e medium differenti, gli otto artisti penetrano nell’intimità di questo fenomeno naturalistico in maree che rispecchiano sempre di più la società contemporanea, sinonimo di immanenza e mobilità.

Eclario Barone

Rocco Salvia Massimo Napoli

Laura della Gatta

Claudia Quintieri

Dal 4 al 18 maggio 2024

Sale della biblioteca Elsa Morante di Ostia, V.A. Cozza 7, Ostia