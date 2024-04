“Accendi una finestra” il nuovo libro di Claudia Quintieri

Claudia Quintieri, artista e scrittrice, affronta nelle sua poetica vita, amore, bellezza e tutti quei temi che riguardano l’interiorità dell’essere, in una visione lirica che si affaccia sul mondo e lo osserva. A richiamare queste esplorazioni è la celebre relazione fra Antinoo e l’imperatore Adriano, indagato dallo scritto di Marguerite Yourcenar Memorie di Adriano e che il libro della Quintieri illustra.

La “finestra” che si pone come parte del titolo del libro, è sempre metafora dell’uomo moderno, delle certezze che a volte si sgretolano in una profonda frammentazione della realtà e della sua percezione. Ad accompagnare i suoi testi le fotografie di Roberto Vignoli che hanno come soggetto Villa Mondragone di Frascati, dove è stata ritrovata la statua di Antinoo oggi al Louvre.

«Quando è apparso epifanicamente il tuo corpo, l’incanto si stringeva alle mie spalle leggere/ D’un colpo sono mancata in un cesto di fiori. Ansimando per la nostalgia, ho sorseggiato l’innegabile scomposizione/ E adesso le mie ginocchia appese alla gruccia dell’impotenza, per non indebolirsi dentro il tuo incrollabile carattere. L’avvento inenarrabile continua senza tempo, mentre il tempo marcia per noi che ne siamo assenti/ Le vicissitudini si alternano alle consapevolezze, e sbanca il mercato della trasfigurazione».