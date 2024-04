Inside Art e GNAM insieme, anche nel Talent Prize 

In occasione dei propri 20 anni, Inside Art ha sottoscritto con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea un accordo di collaborazione che prevede un sostegno alla comunicazione della Galleria e la gestione comune di tre eventi: l’Art Symposium, I’Art film Festival e il Talent Prize

Renata Cristina Mazzantini, photo Ettore Ferrari

La direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Cristina Mazzantini, e il fondatore ed editore di Inside Art Guido Talarico in occasione del ventesimo anniversario della nostra testata hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che vede unite le due strutture per tutto l’anno in corso.

Oltre alla collaborazione sul piano della comunicazione, che vede Inside Art e l’agenzia di stampa Associated Medias affiancare e sostenere il prestigioso museo romano, i progetti speciali che congiungono GNAM ed Inside Art in questo 2024 sono tre: Inside Art Symposium, un evento che mette a confronto le istituzioni pubbliche e private sui temi dello sviluppo culturale, poi, nel mese di luglio Inside Art Doc Fest, un festival pensato per valorizzare i documentari culturali con un alto valore artistico, ed infine il Talent Prize, un premio giunto alla sua diciassettesima edizione, dedicato ai talenti emergenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni e che con i suoi più di 10mila iscritti è tra i più popolari d’Europa.



Qui la collaborazione tra Inside Art e la Gnam si fa ancora più stretta. La direttrice Mazzantini, che da anni è nella giuria di questo contest fondato nel 2008 da Guido Talarico, ha ottenuto che all’interno del regolamento del Talent Prize fosse inserita la creazione di un “Premio Speciale Gnam”, vale a dire un titolo che impone al vincitore di donare l’opera prescelta alla stessa Galleria Nazionale. Una novità importante che fa felice tutti. La GNAM che dimostrando attenzione alle nuove generazioni creative accresce la propria collezione e il proprio patrimonio. Gli artisti che, se selezionati, potranno così entrare nella collezione permanente del Museo romano. E naturalmente anche gli organizzatori del Talent Prize, il cui obiettivo strategico è da sempre la valorizzazione dei giovani artisti.

Renata Cristina Mazzantini, direttrice GNAM, Guido Talarico, editore Inside Art ed Emilio Isgrò, artista dell’anno alla GNAM

L’Art Symposium rappresenta altrettanto una novità importante nel sistema culturale d’Italia. È una piattaforma dall’alto valore comunicazionale dove i protagonisti del mondo delle imprese e dell’art system nazionale ed internazionale potranno confrontarsi raccontando, ciascuno dal proprio osservatorio, come sono cambiate le cose grazie all’innovazione culturale. E sempre in questa direzione va anche l’Inside Art Doc Film Fest. Uno spazio dove gli appassionati del genere potranno trovare valorizzato il meglio della cinematografia documentaristica dedicata al mondo dell’arte.