Talent Prize, al via la XVII edizione del concorso

Sono finalmente aperte le iscrizioni per partecipare al Talent Prize 2024 il concorso di arti visive promosso da INSIDE ART e ideato da Guido Talarico, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione.

COME PARTECIPARE AL TALENT PRIZE

Il Talent Prize è aperto gratuitamente agli artisti con età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che operano nei campi della pittura, fotografia, scultura, installazione e video. In palio un premio acquisto dal valore di 10 mila euro (5mila in denaro e 5mila in promozione) e un ampio primo piano sul numero di Inside Art dedicato al concorso.



Al fine di favorire l’accesso al mercato dei nuovi talenti, sarà inoltre riservata agli sponsor e ai partner dell’iniziativa la possibilità di selezionare tra i partecipanti al Talent Prize i vincitori di alcuni premi collaterali istituiti ad hoc per il concorso.

Per partecipare al Talent Prize 2024 i candidati dovranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già realizzata, purché non abbia partecipato ad altri concorsi o premi, inviando, nel periodo di tempo compreso tra il 29 aprile e il 20 giugno la documentazione necessaria, attraverso il sito www.talentprize.it (sezione “accedi/iscriviti”).

Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAM e Guido Talarico, editore di Inside Art

LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO: LA MOSTRA FINALE IL PREMIO SPECIALE GNAM

Nel 2024, in virtù di una collaborazione avviata tra Inside Art e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la mostra finale dedicata al vincitore, ai finalisti e ai premi speciali si terrà alla GNAM di Roma. Nell’ambito di questa sinergia, è stato inoltre istituito un Premio Speciale intitolato all’omonima istituzione romana. L’opera che verrà selezionata dalla direttrice del museo, Renata Cristina Mazzantini, entrerà a far parte della collezione permanente del Museo. Pertanto, al momento dell’iscrizione, gli artisti dovranno esprimere il loro consenso nell’apposita sezione del form d’iscrizione riguardante la donazione del lavoro proposto. Tutte le info nel regolamento.

LA GIURIA DEL TALENT PRIZE 2024

I partecipanti possono contare sulla professionalità di una giuria composta da riconosciute personalità del mondo dell’arte contemporanea: Peter Benson Miller, (storico dell’arte e curatore), Teresa Emanuele (Art Project Manager e Fotografa) Gianluca Marziani (curatore e critico) Roberta Tenconi (Pirelli HangarBicocca, Milano), Federica Pirani (Storica dell’arte contemporanea), Chiara Parisi, (Centre Pompidou, Metz), Ludovico Pratesi(Critico d’arte), Marcello Smarrelli (Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano), Anna Mattirolo (Scuderie del Quirinale, Roma), Guido Talarico (editore e direttore di Inside Art), Luca Lo Pinto (Museo Macro), Renata Cristina Mazzantini (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma) e Costantino D’Orazio (Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria).

LA STORIA DEL PREMIO

Il premio nasce nel 2008 con l’intenzione di affiancare con competenza e serietà i giovani artisti contemporanei che trovano sempre più stimolante, ma al contempo complesso, misurarsi con un sistema articolato e non sempre facilmente accessibile, come è quello dell’arte contemporanea.

Il Talent Prize oggi si è conquistato una posizione di spessore nel panorama dei maggiori premi italiani grazie al costante incremento della qualità dei lavori e di adesioni da parte degli artisti partecipanti. In questo modo si è accreditato come un appuntamento di grande interesse per gli artisti, che hanno la possibilità di confrontarsi con un’iniziativa di portata nazionale, e come un appuntamento di cartello per gli addetti ai lavori, che ne traggono occasione per monitorare la scena dell’arte under 40 e le nuove tendenze.

Fino al 20 giugno, Qui per partecipare

foto di Eleonora Cerri Pecorella