Saint Laurent, l’archivio Gio Ponti e l’inedita collezione di porcellane

In occasione del Fuorisalone per la settimana del Design a Milano, Saint Laurent Rive Droite presenta una collaborazione esclusiva con gli Archivi di Gio Ponti e la Fundación Anala y Armando Planchart. La mostra, presso i chiostri di San Simpliciano, è curata da Anthony Vaccarello e consiste in una meravigliosa collezione di piatti disegni dall’architetto italiano.

La storia in realtà inizia molto prima: nel 1953 Anala e Armando Planchart, celebri committenti venezuelani, affascinati dall’amore di Ponti per l’architettura, gli commissionano quella che loro stessi definiranno come «casa contemporanea». Villa d’avanguardia con una architettura leggera, mobili personalizzati e pavimenti pregiati, ancora oggi è conosciuta non a caso come la «farfalla di Caracas».

Per la decorazione interna dell’abitazione l’architetto si avvalse di straordinari artigiani italiani, come l’azienda Ginori 1735 con cui aveva collaborato come direttore artistico, aprendo poi la strada allo sviluppo del design italiano. «La villa è uno spettacolo di spazi per chi la penetra e percorre» scriverà poi Gio Ponti. Così, tra le tante prestigiose creazioni, nasce anche il servizio da tavola in porcellana, decorato con i simboli e con i motivi della villa tra sole, luna, stelle e iterazione della lettera “A” come omaggio ai due coniugi, Anala e Armando. Saint Laurent Rive Droite in collaborazione con Ginori 1735, ha così riproposto 12 piatti originali della collezione Villa Planchart, ristampati secondo l’antica tradizione.

Le porcellane hanno forme semplici e superfici lisce, in grado di accogliere i più vari motivi figurativi. Uno stile alchemico e colorato, razionale e luminoso, tra motivi geometrici, linee, righe, astrattismi e colori. Portatori di un romanticismo quasi atemporale, il servizio è stato tra i protagonisti del poliedrico spirito della villa di Caracas, connubio di arte, design e eccezionale artigianato. Inoltre, tutti i piatti possono essere acquistati presso il flagship milanese di Saint Laurent in Via Montenapoleone o sul sito del luxury brand.



Dal 16 al 21 aprile

Chiostri di San Simpliciano, Piazza di San Simpliciano 7

info: yls.com