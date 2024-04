Torna la Milano Design Week 2024 in equilibrio fra arte e moda

L’appuntamento più atteso dell’anno per il mondo del design torna a Milano dal 15 al 21 aprile in un connubio fra architettura, arte, moda e non solo! Una proposta talmente smisurata di eventi che talvolta risulta quasi disorientante ma che comunque, in ogni edizione, convince come non mai. Il capoluogo meneghino è così riuscito a creare una realtà consolidata e replicatissima nel mondo, rinnovandosi continuamente e sorprendendo sempre di più. La città per l’occasione diventa una vera e propria installazione vivente animata dal fermento dei visitatori.

Tra i numerosi eventi segnaliamo l’installazione On the Rocks di Bottega Veneta in collaborazione con Cassina e Fondation Le Corbusier, in linea con la narrazione della sfilata W/24. All’interno di Palazzo San Fedele, il progetto ha come protagonista l’icona senza tempo di LC14 Tabouret Cabanon, sgabello in legno massello di castagno inizialmente nato come cassa da whisky e ora accessorio di design.

Gucci presenta invece Design Ancora presso il flagship store di Via Monte Napoleone in Brera. Prima proposta di design per la maison guidata da Sabato De Sarno che ha l’intento di «definire il significato che l’iconicità assume, laddove le eredità dei grandi nomi del design e dei brand si incontrano». Un concetto di contemporaneità risignificata attraverso 5 oggetti emblema di italianità come il divano Le Mura by Mario Bellini creato dal designer per Tacchini o il vaso Opachi di Tobia Scarpa per Venini. Il giovane architetto spagnolo Guillermo Santomà ha ideato lo spazio che accoglierà gli oggetti, pronti ad essere venduti sul sito web del brand.

An invitation to dream è la mostra immersiva di Moncler realizzata presso la Stazione di Milano Centrale, spazio pubblico e aperto a chiunque. Il luxury brand ha affidato la curatela a Jefferson Hack che in perfetta linea con il suo approccio stilistico ha ridefinito gli spazi. Immagini e cartelloni pubblicitari della stazione sono stati collegati per creare una sorta di paesaggio fantastico che ispira il pubblico a sognare.

Miuccia Prada lancia un inedito literary club: l’iniziativa Writing Life, pone la scrittura come veicolo creativo che nel passato, in molti casi, ha permesso alle donne di emanciparsi. L’appuntamento letterario firmato MiuMiu si terrà al centro filologico milanese il 17 e il 18 aprile e per questo primo incontro Alba De Céspedes e Sibilla Aleramo sono le autrici scelte, voci indiscusse della letteratura femminista e fonte di ispirazione per l’identità delle donne contemporanee. Scrittrici internazionali e ospiti d’eccezione si confronteranno poi su tematiche attuali e universali.

Persino l’iconica casa di Barbie è diventata design: il marchio della bambolina più famosa del mondo e l’azienda italiana Kartell hanno lanciato la nuova collaborazione Barbie x Kartell seating collection. La collezione prevede la produzione di giocattoli in dimensioni da bambola di cinque delle sedie più iconiche di Kartell. Due riproduzioni di dimensioni reali verranno presentate a Milano durante questa settimana, tra materiali innovativi come il bambù e l’imballaggio in carta riciclata al 100%.

info: milanodesignweek.it