Via Balzaretti, nel cuore pulsante di Milano, non è più solo una strada, ma un viaggio attraverso l’immaginario onirico e surreale di TOILETPAPER. Il quartiere Città Studi si trasforma in un palcoscenico urbano, dove l’arte diventa protagonista assoluta grazie alla collaborazione tra il magazine e l’acclamata artista americana Alex Prager.

TOILETPAPER APARTMENT, photo Chiara Quadri

TOILETPAPER, il rivoluzionario progetto creativo nato dalla mente di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, rivela una serie di novità strabilianti. In occasione della Milano Art Week, via Balzaretti si rinnova ancora una volta, trasformandosi in un’installazione d’arte permanente all’interno del Porta Venezia Design District.

Il progetto, denominato ToiletAlex PaperPrager, prende vita dall’omonimo volume pubblicato dalla casa editrice Damiani, disponibile in prevendita dall’8 aprile 2024. Dodici immagini di Prager e dodici ideate da TOILETPAPER si fondono in un allestimento domestico sorprendente, dove inquietudine e leggerezza si mescolano in modo affascinante, offrendo al visitatore un’esperienza unica.

photo Chiara Quadri

photo Chiara Quadri photo Chiara Quadri

«Ammiriamo da tempo il lavoro di Alex e questa collaborazione è stata un’occasione per arricchire il nostro linguaggio artistico, creando connessioni inaspettate», ha dichiarato Maurizio Cattelan, mentre Pierpaolo Ferrari ha aggiunto: «Nonostante le differenze nelle nostre tecniche, i nostri lavori condividono affinità concettuali ed estetiche, esplorando la società contemporanea senza pregiudizi».

photo Chiara Quadri

L’estetica accattivante e i cortocircuiti visivi di TOILETPAPER si fondono con il mondo misterioso di Alex Prager, creando un’esperienza ambigua e seducente. La sottile linea tra realtà e finzione, esplorata dall’artista attraverso archetipi, oggetti comuni, humor e allegorie, trova nuova vita in questa collaborazione unica. «Essere invitata a collaborare con TOILETPAPER è stato un sogno che si avvera», ha dichiarato con entusiasmo Alex Prager. «Le nostre opere – ha aggiunto -dialogano in modi inaspettati, creando un mondo Toilet Alex Paper Prager, dove nulla è certo ma tutto è possibile».

photo Chiara Quadri

L’estetica dell’artista, intrisa di una pungente ironia, permette di vivere un’esperienza giocosa ma allo stesso tempo disturbante, così da trasformare ogni angolo dell’appartamento in un mondo sospeso tra il sogno e la realtà.