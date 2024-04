Milano Art Week 2024. Tutti gli eventi da non perdere

Dall’8 al 14 aprile torna la Milano Art Week, la settimana interamente dedicata all’arte moderna e contemporanea. Musei, centri d’arte, fondazioni private offriranno al pubblico un programma ricco di eventi e mostre speciali. Ovviamente cuore della settimana è miart, dal 12 al 14 aprile, fiera che quest’anno in particolare – come ha ribadito il suo direttore, Nicola Ricciardi – invita a perdersi e sconfinare.

La galleria M77 presenta la mostra Tino Stefanoni: La Ricerca delle Cose, una meticolosa esplorazione del pittore e scultore che indaga le tematiche del quotidiano. Fondazione ICA ospiterà Notizia, inedito affondo nella pratica artistica di Erika Verzutti, Formafantasma. La Casa Dentro e Ritratto di città progetto di MASBEDO sulla esplorazione di storie dimenticate e oramai nascoste. La Galleria BPER Banca invece, una personale dell’artista multimediale Alessandro Sambini: Human Image Recognition.

Triennale Milano e Fondation Cartier la retrospettiva Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini accompagnata da una installazione ideata da Philippe Starck, progetto espositivo che interpreta il concetto di “drago”. Tra gli appuntamenti da non perdere invece mercoledì 10 aprile la Biblioteca degli Alberi Milano accoglierà Marinella Senatore che per l’occasione esporrà due green neon, visibili all’interno di Volvo Studio Milano sino al 16 aprile.

La Galleria Campari dedica una giornata alla storia Campari e alla mixologia, attraverso una serie di esperienze sensoriali e di gusto. Sino al 1 maggio 2024 poi, sarà ancora possibile visitare l’esposizione che presenta 90 fotografie che raccontano il mondo del bar attraverso le immagini dell’Archivio Campari. Il Padiglione Arte Contemporanea il 12 aprile ospiterà il talk Being alone with the art of Adrian Piper con Vid Simoniti, mentre già presente e visitabile fino al 9 giugno 2024 la prima retrospettiva europea dedicata all’artista Adrian Piper che ne ripercorre tutta la carriera.

Ancora, Intimus di Jacques Pion che debutta in Italia per la prima volta al The Mill e la chiacchieratissima Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana a Palazzo Reale, narrazione che esplora il sogno dell’Alta Moda e ne indaga il fascino. Per gli appassionati, al Museo Teatro alla Scala Fantasmagoria Callas dedicata al soprano Maria Callas. A partire dal 16 aprile la Milano Art Week si dedica ad Artcurial, una mostra di anteprima dell’asta di design italiano (in concomitanza con il Salone del Mobile), che esporrà una serie di pezzi rari come la lampada Stella di Gio Ponti o alcune delle creazioni di Gaetano Pesce, recentemente scomparso.

info: milanoartweek.it