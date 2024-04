È morto nella sua casa di New York a 84 anni Gaetano Pesce, tra i massimi esponenti del design italiano sperimentale.

La sua pagina Instagram il 4 aprile si apre così: “Con grande dolore annunciamo la scomparsa del visionario creatore. Nel corso di sei decenni Gaetano ha rivoluzionato il mondo dell’arte, del design, dell’architettura e degli spazi liminari tra queste categorie. La sua originalità e il suo coraggio non hanno eguali. Nonostante i problemi di salute, soprattutto nell’ultimo anno, Gaetano è rimasto positivo, giocoso e sempre curioso. Gli sopravvivono i figli, la famiglia e tutti coloro che lo adoravano. La sua unicità, la sua creatività e il suo messaggio speciale vivono attraverso la sua arte”.

Fra le installazioni più attese del Fuorisalone di quest’anno, in programma per la prossima settimana, c’era anche Nice To See You – L’uomo stanco. Negli spazi della Pinacoteca Ambrosiana, il designer avrebbe presentato una monografica di opere inedite.

Nato a La Spezia, nel 1939, nel 1959 Gaetano Pesce è tra i fondatori del gruppo “N” per l’Arte Programmata. Nel 1961 frequenta la Hochschule für di Ulm. Dal 1962 intraprende l’attività dell’arredo di interni e della progettazione di mobili. Nel 1964 conclude gli studi di architettura e design a Venezia. Nel 1972 partecipa alla fondamentale mostra al MOMA di New York (Italy: The New Domestic Landscape). Nel 1983 si trasferisce a New York, svolgendo intensa attività didattica. Si impegna in un’intensa attività progettuale sia in campo architettonico (grattacielo a Manhattan, Pluralist Tower, San Paolo), che come design del mobile e del complemento lavorando per B&B Italia, Cassina.

Figura che non si lascia ingabbiare da una singola definizione: architetto, designer, scultore e artista, Pesce ha fatto ricorso a mezzi espressivi spesso molto diversi per esprimere la sua visione del mondo e della società. Le sue creazioni sono spesso portatrici di un messaggio forte e rifiutano ogni rigidità, anche quella della serie industriale: i suoi pezzi sono spesso leggermente diversi da loro e in qualche modo unici. Colorati ed esuberanti, fanno ricorso a materiali sperimentali quali resina e schiuma poliuretanica, che ne rendono le forme fluide e mutevoli.

In sessant’anni di carriera Gaetano Pesce ha rivoluzionato il mondo dell’arte, del design, dell’architettura con spirito visionario e innovatore. La sua originalità e il suo spirito creativo hanno segnato indelebilmente la storia del design italiano.