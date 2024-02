Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana è la mostra che verrà presentata a Palazzo Reale a Milano a partire dal prossimo 7 aprile. L’esposizione è organizzata da Florence Müller, curatrice della sezione Fashion and Textile Art presso il Denver Art Museum, in occasione dei 40esimo anniversario del brand, in cui Domenico Dolce e Stefano Gabbana presenteranno una serie di capolavori realizzati nel corso degli anni. Le creazioni saranno ospitate per la prima volta all’interno di questa rassegna, interamente dedicata alla storia creativa dei due grandi designer e alla nascita della loro idea. Un omaggio alla rivoluzione che hanno apportato alla moda, e anche a quelle delle muse che li hanno ispirati, da Anna Magnani a Monica Bellucci.

Il percorso artistico verrà suddiviso poi in varie sezioni tematiche che mettono in evidenza tutti i riferimenti culturali che hanno ispirato il lavoro dei due stilisti: le arti visive, l’artigianato, la cultura italiana, la danza, l’architettura, il teatro, la dolce vita e le suggestioni cinematografiche. Il tutto, attraverso un dialogo con i lavori di artisti visivi contemporanei, che renderà ancora più labile il confine tra arte contemporanea e moda. Ai visitatori capiterà così di ammirare pezzi di alta gioielleria ideati con cui nel 2019 Dolce&Gabbana racconta la storia dell’Opera italiana o nelle immagini delle coreografie realizzate appositamente da Giuliano Peparini, durante la sfilata nel 2022.

È la prima volta che nel palazzo Reale, sede del governo e residenza reale fino al 1919, viene organizzata una mostra dedicata interamente alla moda. Ed è infatti proprio l’Alta Moda di Dolce&Gabbana ad uscire protagonista indiscussa. Gli accostamenti di tessuti unici e improbabili, il forte stile mediterraneo con riferimento alla Sicilia, i colori e gli accessori insormontabili, sono tutte testimonianze di un brand che si è evoluto nel tempo senza mai dimenticare le proprie radici. Le loro creazioni iconiche rievocano sempre il folklore e la società che per secoli ha caratterizzato il nostro paese.

L’esposizione si presenta come un viaggio nel mondo Dolce&Gabbana, dove eccellenza artigianale e ricerca si fondono e danno vita a vera e propria arte. Scopo della mostra è non solo celebrare la tecnica e le idee del brand, ma anche e sopratutto cuore ed emozioni, che da sempre sono la cifra stilistica del marchio. Ed ecco allora spiegata la scelta del titolo, Dal cuore alle mani. I capi rimarranno nella citta milanese fino al 31 luglio 2024, prima di partire in un tour internazionale nelle principali città del mondo per raccontare la storia dei due stilisti.

Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana

Dal 7 aprile 2024 al 31 luglio 2024, Palazzo Reale, Milano

info: https://www.palazzorealemilano.it/mostre/dolcegabbana