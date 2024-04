Villa Medici, scelti i nuovi borsisti per l’anno 2024-2025

A partire dal 2 settembre 2024 e per una residenza di un anno, Villa Medici accoglierà i nuovi borsisti. La prestigiosa giuria composta da Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma; Delphine Fournier, membro del Ministero della Cultura francese e Tiphaine Samoyault, scrittrice e direttrice degli studi presso l’EHESS. Si aggiungono Marie Cozette, il compositore Sasha Blondeau, Joana Hadjithomas, regista, sceneggiatrice e artista; Jérémie Koering, docente di storia dell’arte moderna e Vincent Baudriller, direttore teatrale. Durante il loro soggiorno a Villa Medici e come di consueto, gli artisti condivideranno le loro creazioni con il pubblico, attraverso eventi multidisciplinari fra concerti, letture, conferenze e spettacoli. Infine, punto culminante dei mesi estivi, sarà la presentazione del loro risultato di ricerca finale.

Abdessamad El Montassir © Franck Alix Alessandro Gallicchio © Stéphane Gaessler Amalia Laurent © Tony Trichanh

Le personalità selezionati per le arti plastiche sono Haig Aivazian, il cui progetto esaminerà la dinamica tra l’oscurità e la luce artificiale e Bianca Bondi, che si ispira al rewilding ovvero una branca della biologia della conservazione. Nicolas Daubanes, che offrirà una profonda riflessione sul carcere romano di Rebibbia e Abdessamad El Montassir che indaga la nozione di trauma e il modo attraverso cui viene percepito. Amalia Laurent con un progetto di residenza ispirato dall’angklung, uno strumento musicale giavanese portatile che emette un’unica nota per una persona e viene spesso utilizzato nelle processioni. Clovis Maillet con riflessioni politiche di matrice femminista.

Ana Vaz © Michiel Devijver Bianca Bondi © Flora Mathieu Claudia Jane Scroccaro © Salomé Bazin

Per la sezione letteratura abbiamo invece Louisa Yousfi, giornalista e critica letteraria; Lise Wajeman docente di letteratura presso l’Université Paris Cité e Seynabou Sonko, artista della diaspora senegalese residente a Parigi. Tra gli storici dell’arte Pierre Von-Ow, Nicolas Sarzeaud e Alessandro Galicchio, professore di storia dell’arte contemporanea presso l’Università della Sorbona. Jérôme Clément-Wilz per la sceneggiatura e la regista Ana Vaz per il film e la fotografia. Le compositrici e i compositori scelti sono invece Claudia Jane Scroccaro e Pierre-Yves Macé.

