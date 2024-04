Enzo Mari, a Londra la prima retrospettiva che celebra la sua arte

Enzo Mari e la sua geniale poliedricità approdano a Londra fino all’8 settembre 2024. La grande retrospettiva è a cura di Hans Ulrich Obrist e Francesca Giacomelli e prodotta dalla Triennale di Milano – dove è stata aperta sino al 12 settembre 2021 – ed è in assoluto la prima esposizione inglese dedicata interamente al grande artista. I progetti esposti sono oltre 250 – per la maggior parte provenienti dall’Archivio Mari – tra libri, mobili, giochi per bambini, opere concettuali e installazioni e offrono una panoramica completa e esaustiva sulla sua attività artistica. Il risultato è quello di un percorso di sperimentazione continua e amore per il made in Italy, dagli esordi negli anni ’50 sino alle ultime opere del 2020.

Il materiale d’archivio e la documentazione esposta invece, forniranno una visione più approfondita del suo processo di ricerca. Ad affiancare la mostra, una preziosa esposizione commissionati da designer contemporanei londinesi per celebrare la straordinaria vita e eredità dell’artista, nato Novara nel 1932 e scomparso a Milano nel 2020. L’ideologia artistica di Enzo Mari spazia dal design all’allestimento, dalla grafica alla pittura, dall’insegnamento alla scrittura, sino all’attivismo politico: non a caso, nel 1967 venne premiato con il Compasso d’Oro per le sue «ricerche individuali sul design».

Alla base di gran parte del suo lavoro vi è la convinzione che il gioco sia «l’attività necessaria per scoprire il proprio potenziale e conoscere il mondo». Nel corso della sua lunga carriera ha continuamente provato a immaginare alternative possibili alla realtà, in progetti che per lui talvolta diventavano fantasioso mezzo d’evasione a un mondo che non smetteva mai di scoprire. Trasponeva negli oggetti i suoi ideali, che oggi ne sono suoi preziosi ed eterni testimoni.

Dal 29 marzo all’8 settembre 2024

Design Museum, Londra, Regno Unito

info: designmuseum.org