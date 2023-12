Funzione della Ricerca Estetica, libro culto e opera cardine di Enzo Mari esce nel 1970 con Edizioni di Comunità, la visionaria casa editrice fondata da Adriano Olivetti. Il testo, uno degli scritti più difficili da reperire del maestro scomparso nel 2020, ha catturato l’attenzione di Lorenzo Mason Studio che ha deciso di ripensarlo su un nuovo supporto: il vinile. Singing Enzo Mari è un progetto che unisce ricerca letteraria e performance d’artista, rendendo il volume di nuovo accessibile, in un processo di democratizzazione del design già proprio di Mari.

La resa sonora è stata ottenuta convertendo le parole di Mari con una tecnologia specializzata di canto assistito digitale. Il risultato è un album oggi disponibile sia in vinile che in digitale su Spotify.

«Il pensiero di Enzo Mari viene portato nel discorso pubblico, lontano dalla carta stampata. Le idee sono slegate dal loro formato originale, liberate nel mondo, pronte per essere assorbite e fatte proprie da nuove menti», dichiara lo Studio.

Le parole del designer vincitore del Compasso d’Oro diventano «una performance sensoriale in cui il pubblico è in grado di ascoltare la sua utopia attraverso una voce digitale», racconta Mason. «Lasciatevi travolgere dalla saggezza di Enzo Mari, lasciate che le sue parole vi colpiscano con onde sonore, convertite in musica per la vostra mente. Scoprirete che le sue idee rimarranno a lungo dopo che la musica si sarà fermata, forse una di esse potrebbe anche stabilirsi, la sua scintilla potrebbe accendere un fuoco».