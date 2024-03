Friedrich, in Germania il 2024 è l’anno del celebre pittore romantico

In Germania i 250 dalla nascita di Caspar David Friedrich si celebrano in grande. Per tutto il 2024 sono infatti previsti circa 200 appuntamenti tra mostre ed eventi che si terranno a Greifswald, la città natale del pittore, tra i maggiori esponenti del romanticismo tedesco, e che per l’occasione ha lanciato una piattaforma dedicata alle celebrazioni. A 250 anni dalla nascita, avvenuta il 5 settembre 1774, gli eventi che omaggiano Friedrich si estendono all’intero Paese: in particolare, anche la Hamburger Kunsthalle, gli Staatliche Museen zu Berlin e le Staatliche Kunstsammlungen Dresden hanno in programma mostre personali.

Attesissima, Caspar David Friedrich. Infinite Landscapes, la mostra che dal 19 aprile al 4 agosto sarà ospitata negli spazi della Alte Nationalgalerie di Berlino, che con oltre 100 tra dipinti e disegni esplorerà l’eredità del celebre pittore. Accanto a capolavori come Il mare di ghiaccio o Le bianche scogliere di Rügen, l’esposizione berlinese ripercorrerà anche il ruolo svolto dalla stessa Alte Nationalgalerie nella riscoperta dell’artista agli inizi del secolo scorso.

Tra gli altri importanti appuntamenti, la mostra Art for a New Age, che porterà alla Kunsthalle di Amburgo le opere del maestro insieme a quelle di artisti contemporanei, dando vita a un confronto all’insegna del legame tra l’uomo e la natura, ma anche Where it all started, una retrospettiva che si svolgerà nelle sedi dei musei Albertinum e Residenzschloss di Dresda, città dove il pittore visse per oltre quarant’anni fino alla morte.

Tra Amburgo, Berlino e Dresda, le istituzioni culturali che apriranno le mostre dedicate a Friedrich hanno lanciato a loro volta un nuovo portale online che raccoglie la vita e le opere del maestro, presentando 250 tra i suoi maggiori lavori. I musei, quindi, non proporranno al pubblico solo eventi espositivi tradizionali, ma anche un’esperienza immersiva del tutto digitale nell’arte del pittore romantico.